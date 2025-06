DJ ÜBERBLICK am Mittwoch/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Eurostat bestätigt Rückgang der Inflation im Mai auf 1,9 Prozen

Eurostat hat bestätigt, dass der Inflationsdruck im Mai wie vorläufig gemeldet zurückgegangen ist. Wie die Statistikbehörde in zweiter Veröffentlichung mitteilte, blieben die Verbraucherpreise auf Monatssicht unverändert und lagen um 1,9 (April: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise stagnierten auf Monatssicht ebenfalls und stiegen mit einer Jahresrate von nur noch 2,3 (2,7) Prozent. Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,2 (3,0) Prozent, während sich Energie wie im Vormonat um 3,6 Prozent verbilligte. Die Teuerung bei Industriegütern ohne Energie blieb bei 0,6 Prozent und ging bei Dienstleistungen auf 3,2 (4,0) Prozent zurück.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss im April mehr als halbiert

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im April mehr als halbiert. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 20 (Vormonat: 51) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 30 (44) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 239 (265) Milliarden Euro sanken und die Importe auf 209 (221) Milliarden. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 7 (13) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein ausgeglichener Saldo (0), nachdem im März ein Plus von 7 Milliarden Euro zu Buche gestanden hatte. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ und zwar mit 16 (13) Milliarden Euro.

Schwedens Riksbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Schwedens Zentralbank hat ihre Geldpolitik gelockert. Wie die Riksbank mitteilte, sinkt der Leitzins auf 2,00 (bisher: 2,25) Prozent. "Die im vergangenen Jahr begonnene Konjunkturerholung hat an Schwung verloren und die Inflation dürfte etwas niedriger ausfallen als in der jüngsten Prognose vorgehen", heißt es im Statement der Riksbank. Der von der Zentralbank prognostizierte Zinspfad beinhalte eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung in diesem Jahr. Die Riksbank hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 1,2 (bisher: 1,9) Prozent gesenkt und die Inflationsprognose auf 0,7 (1,0) Prozent.

US-Senat billigt Gesetz zur Regulierung von Stablecoins

Der US-Senat hat ein Gesetz zur Regulierung der verbreiteten Stablecoin-Kryptowährungen verabschiedet. Dies ist ein wichtiger Sieg für die Branche, die im vergangenen Jahr viel Geld in den US-Wahlkampf gesteckt hat. Das Gesetz ist der erste seiner Art für digitale Währungen auf Bundesebene. Stablecoins sind in der Regel an nationale Währungen gekoppelt, etwa den US-Dollar. Diese Bindung hält den Preis stabil und macht sie für Händler attraktiv, die nach einer stabilen Wertanlage suchen, während sie volatilere Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Stablecoins können auch für grenzüberschreitende Zahlungen verwendet werden.

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 5,50%

US/MBA Market Index Woche per 13. Juni -2,6% auf 248,1 (Vorwoche: 254,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 13. Juni -3,0% auf 165,8 (Vorwoche: 170,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 13. Juni -2,1% auf 692,4 (Vorwoche: 707,4)

