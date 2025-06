Bei der Plug Power-Aktie kam es zuletzt vermehrt zu Insider-Käufen. Weiß die Führungsetage beim Wasserstoff-Konzern womöglich mehr? Und kommt vielleicht bald der Turnaround? Insider-Käufe mehren sich Bei Plug Power ist es in den vergangenen Wochen verstärkt zu Insider-Käufen gekommen, die sich positiv auf die Kursentwicklung ausgewirkt haben. Allein in der vergangenen Woche kaufte Paul Middleton, CFO des Wasserstoff-Konzerns, zum Kurs von 1,03 US$ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...