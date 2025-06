PNE meldet den Financial Close für ein 240-MW-PV-Projekt in Südafrika. Die Standard Bank hat diesen Zahlungsmeilenstein bestätigt. Das ist der Abschluss des Projekts für das Entwicklungsteam von PNE. Jetzt beginnt die Bauphase. Das Projekt in Khauta Süd soll Anfang 2027 in Betrieb gehen. Im kommenden Monat soll es auch den Financial Close ...

