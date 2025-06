Mit dem neuen Framework EnergyKit will Apple Entwicklern ermöglichen, Stromnetzvorhersagen in ihre Apps zu integrieren. Nutzer sollen dadurch Geräte bevorzugt dann laden, wenn der Strom besonders klimafreundlich ist. Das Stromnetz liefert je nach Tageszeit und Wetterbedingungen unterschiedliche Anteile an erneuerbaren Energien. Manchmal überwiegt grüne Energie aus Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft, zu anderen Zeiten dominieren fossile Energieträger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...