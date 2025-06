Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG



18.06.2025 / 14:44 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 18.06.2025 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Weichen für weiteres Wachstum gestellt - IVU bringt Effizienz in den öffentlichen Verkehr



Die IVU Traffic Technologies AG ist ein führender Anbieter von Software und zugehörigen IT-Dienstleistungen für Betreiber von öffentlichem Verkehr in Europa. Das Unternehmen adressiert mit seinem integrierten Produktportfolio die Planung und Disposition von Fahrzeugen und Mitarbeitern sowie die Steuerung des Betriebs, inklusive Bordrechnern und Ticketing-Lösungen.



Der Markt für intelligente Transportsysteme für den öffentlichen Verkehr profitiert neben dem strukturellen Ausbau des öffentlichen Verkehrs von der Digitalisierung der Verkehrsunternehmen, die vermehrt Echtzeit-Informationen für die Betriebslenkung und die Information von Fahrgästen benötigen. Die zunehmende Marktliberalisierung im europäischen Schienenverkehr erhöht den Druck auf etablierte Unternehmen und treibt die Nachfrage nach effizienter Standardsoftware. Von Seiten des Marktforschungsinstituts Berg Insight wird ein jährliches Marktwachstum in Europa von 6,3% prognostiziert. IVU positioniert sich in diesem Umfeld erfolgreich als Komplettanbieter für den öffentlichen Straßen- und Schienenverkehr und kann sich regelmäßig bei großen, europaweiten Ausschreibungen durchsetzen. Durch eine Vielzahl großer Kunden erreicht das Unternehmen eine Marktabdeckung im deutschen Schienenverkehr von über 90% und deckt auch europaweit sowie im öffentlichen Verkehr auf der Straße einen signifikanten Teil des Marktes ab.



Das Geschäftsmodell der IVU zeichnet sich durch hohe Kundenbindung und Planbarkeit aus: Nach dem initialen Lizenzverkauf führen die hohen Wechselkosten durch die komplexe Implementierung zu langjährigen Kundenbeziehungen mit regelmäßigen Wartungs- und Supporterlösen. Das historische stabile Umsatzwachstum von rund 10% pro Jahr dürfte sich, gestützt von einem Anteil wiederkehrender Umsätze von mittlerweile über 44%, auch zukünftig fortsetzen. Margenseitig befindet sich das Unternehmen mit einer EBIT-Marge von 12,6% auf einem für Software-Firmen eher niedrigen Niveau, was auf den deutlichen Personalausbau und die Steigerung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zurückzuführen ist. Die angekündigte Reduktion der Neueinstellungen sollte zukünftig eine sukzessive Skalierung und zugehörige Steigerung der Profitabilität ermöglichen. Dank des wenig kapitalintensiven Geschäftsmodells mit schlanker Bilanz erzielt das Unternehmen, abgesehen von temporären Working Capital-Schwankungen, eine hohe Free Cashflow-Conversion.



Unser DCF-Modell sieht u.a. ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 8,9% (CAGR 2024 - 2031e) und ab 2030e eine EBIT-Marge von 15,5% vor bei weiterem langfristigem Potenzial und impliziert einen fairen Wert von 25,00 EUR pro Aktie. Durch das prognostizierte Umsatz- und Ergebniswachstum sinkt das EV/EBIT von 16,6 (2025e) auf attraktive 12,6 (2027e) und bestätigt unsere positive Einschätzung.



Fazit: IVU konnte sich in der Vergangenheit durch das zuverlässige Erreichen der stetig steigenden Guidance als Qualitätsunternehmen auszeichnen. Auch zukünftig dürfte sich die überzeugende vergangene Entwicklung mit zusätzlichem Margenpotential fortsetzen. Als Verkehrsbetreiber sind die Kunden des Unternehmens systemrelevant und stehen aktuell durch staatliche Infrastrukturinvestitionen im Fokus. Durch die Bedeutung der IVU-Lösung als zentrale Steuerungs- und Planungssoftware für den operativen Betrieb und dem steigenden Anteil wiederkehrender Umsätze ergibt sich u.E. ein attraktives Rendite-Risiko-Profil. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem DCF-basierten Kursziel von 25,00 EUR in unsere Coverage auf.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32870.pdf



