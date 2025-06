Crash-Alarm! Was den Krisenmodus auslöst...

Anzeige / Werbung Inverse Zinsstruktur als Warnsignal vor einer Krise Vor einigen Monaten geisterte ein charttechnisches Signal namens "Death Cross" (Todeskreuz) durch die Finanzmedien. Wir wiesen damals in unserem Artikel darauf hin, dass dies nicht nur ausgemachter Blödsinn ist, sondern dass es sogar hochprofitabel ist, wenn man bei diesem angeblichen Crashsignal Long einsteigt. Dabei ging es nicht darum, sich oberlehrerhaft aufzuspielen und zu zeigen, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Das haben wir nicht! Vielmehr ist es wichtig zu verstehen, dass manche Dinge einfach irgendwo abgeschrieben und so weiterverbreitet werden, ohne dass sie jemals jemand verifiziert oder eben falsifiziert. Inverse Zinsstruktur aufgelöst Unser Warnsignal kommt von der Zinsstruktur und resultiert aus deren Invertierung, die vor etwa 6 Monaten aufgelöst (und wieder normalisiert) wurde. Speziell amerikanische Trader und professionelle Anleger aus dem angelsächsischen Raum achten verstärkt auf die Zinsstruktur. Als Zinsstruktur bezeichnet man das Rendite-Gefälle verschieden langer Laufzeiten am Bondmarkt. Klassisch haben längere Laufzeiten eine höhere Rendite (Risikopremium) gegenüber kurzen Laufzeiten. In seltenen Fällen kommt es dazu, dass die Renditen der kurzen Laufzeiten höher sind, als jene der länger laufenden Anleihen. Bei der Betrachtung der Yield-Curve werden die Renditen der 10yr und der 2yr T-Notes verglichen. Das "invers werden" ist hier gar nicht das große Problem. Akienmärkte können noch eine ganze Weile weiter steigen, nachdem die Zinsstruktur invers wurde. Spannend und umso gefährlicher wird es, wenn die Yield Curve sich, aus der Inversion kommend, wieder normalisiert. DANN dauerte es oft weniger als 6 Monate, ehe es größere Verwerfungen in der Wirtschaft und an der Börse gab. In diesen Fällen fielen Aktien und Anleihen schossen gen Norden. Seit Dezember 2024 hat sich die Zinsstruktur wieder normalisiert. Ob mit dem kleinen Zoll-Crash vor einigen Monaten die Crashgefahr gebannt ist, sei hierbei mit einem großen Fragezeichen versehen. Wir haben die Cashquote bei den Aktien erhöht und sind darauf vorbereitet, dass es noch den ein oder anderen Korrekturschub geben kann. Ab 1.7. nehmen wir wieder Trader auf Eine Bündelung von komplementären Ansätzen, durch die Schwankungen minimiert und Profite maximiert werden - und das bei planbarer und sehr zeitschonendes Umsetzung. Das bietet die ALPHA 100 plus Strategie. JETZT erlernen und gemeinsam anwenden! 113% p.a. bei konservativer Gewichtung mit dem ALPHA 100 plus 170.087 Gewinn nebenberuflich p.a. im Durchschnitt und 56 Jahre Historie für diesen hochprofitablen Trading-Ansatz! JETZT genaue Informationen einholen: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/alpha100plus/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )