DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. bis Freitag, 20. Juni (vorläufige Fassung)

=== D O N N E R S T A G, 19. Juni 2025 *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,25% *** 09:30 UA/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz der Zentralbanken der Ukraine und Polens zu ökonomischer und finanzieller Integration (12:30 weitere Rede Lagardes) *** 09:30 US/Alphabet Inc (Google-Holding), EuG - Schlussanträge zur Anfechtungsklage wegen Geldbuße von 4,3 Mrd Euro *** 10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Vortrag in Robert Schumann Centre zu "Agiler Geldpolitik" *** 11:00 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Interview bei Konferenz zu "Young Factor: a dialogue between young people, economic and finance" *** 11:45 IT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu Wirtschaftsausblick des Euroraums 12:30 DE/Befesa SA, HV *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,25% *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe *** 18:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, spricht beim Financi'Elles Event *** - EU/IWF, Bericht zu Artikel-4-Konsultationen mit Euroraum mit Geschäftsführerin Georgieva - US/Börsenfeiertag USA F R E I T A G, 20. Juni 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Mai Kernverbraucherpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,6% gg Vj *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,1% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-0,9% gg Vj *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Mai 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1Q 08:00 DE/Insolvenzen März 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe April *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 96 zuvor: 97 10:00 BE/Ecofin-Treffen *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: -2,0 zuvor: -4,0 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni PROGNOSE: -14,5 zuvor: -15,2 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - FI, SE/Börsenfeiertag Finnland, Schweden ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

