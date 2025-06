Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 25

Den Konkurrenten von NVIDIA, AMD, hatten wir bereits als Piloten beschrieben. Startkurs war 70,53 $. Inzwischen 122 $.Die ehrgeizige Chefin hält daran fest, zu NVIDIA aufzuschließen. Das dürfte in der Größenordnung nicht gelingen, aber im Trend. Alle anderen stehen in der gleichen Situation, so BROADCOM und QUALCOMM bzw. INTEL und die kleineren Varianten. Zusammen haben diese Titel ein Marktgewicht um etwa 6 bis 7 Bio. $ und somit etwa 15 % im S&P 500. Das ergäbe einen Schubeffekt für den Index von mindestens 10 %, wenn lediglich die Spitzenkurse vor 12 Monaten wieder erreicht werden. Das ist die Wette für das zweite Halbjahr. […]Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Das Börsencasino 2025 bleibt über den Sommer hinweg geöffnet- Die Wirtschaftswende begann mit einem Blitzstart- KOENIG & BAUER geht neue technologische Wege- Ist Öl ein neues Geschäftsfeld?- WARNER BROS. DISCOVERY: Die Aufspaltung schreitet voran- Schreckmoment bei ADOBEIhre Bernecker Redaktion /