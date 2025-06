An der Wall Street deutet sich zur Wochenmitte eine positive Eröffnungsphase an. Der Dow Jones Index gewinnt 20 Minuten vor Beginn der Präsenzbörse rund 0,3 Prozent an Wert. Für den S&P 500 und den Nasdaq geht es ebenfalls leicht nach oben. Im Nahostkonflikt zwischen Israel und Iran warten die Anleger aktuell auf die Entscheidung der Amerikaner hinsichtlich einer möglichen Unterstützung Israels. Bislang besteht die Hoffnung, dass der Konflikt zeitlich und regional begrenzt bleibt und nicht zu ...

