© Foto: adobe.stock.com

Unmittelbar vor dem heutigen Fed-Termin halten sich Gold, Silber und auch Kupfer bedeckt. Von einem überbordenden Optimismus ist zumindest nicht viel zu sehen. Das ist vielleicht auch ganz gut so.Fed könnte Rallye entfesseln Leitzinsentscheidungen der Fed sind immer so etwas, wie eine Wundertüte; vor allem die Termine im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres, an denen gleichzeitig die frischen Projektionen der Fed zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlicht werden. Der ein oder andere mag sich noch an den Fed-Termin im Dezember 2024 erinnern. Die Fed sorgte damals für Verunsicherung an den Finanzmärkten, als sie in der Dezember-Projektion die …