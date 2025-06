Vaduz (ots) -Am Dienstag, 17. Juni 2025, fand unter Beisein von Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni der traditionelle Liechtenstein-Empfang an der Liechtensteinischen Botschaft in Bern statt.Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni begrüssten an der Liechtensteinischen Botschaft in Bern Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus der Bundesverwaltung. Dieser jährlich stattfindende Anlass dient der Beziehungspflege und bietet Gelegenheit für persönliche Kontakte, welche die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Nachbarstaaten Liechtenstein und der Schweiz bilden.Regierungschefin Brigitte Haas ging in ihrer Ansprache auf die Prioritäten der anstehenden Legislatur sowie gemeinsamen Themen und Herausforderungen zwischen den beiden Nachbarstaaten ein. Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni würdigte in ihrer Funktion als Aussenministerin die guten Beziehungen mit der Schweiz. Sie nahm dabei Bezug auf die auch für Liechtenstein sehr relevanten Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Ebenfalls thematisiert wurden sicherheitspolitische Themen.Die beiden Regierungsmitglieder wurden von ihren Generalsekretären sowie Amtsleiterinnen und Amtsleitern, die in ihrer täglichen Arbeit regelmässig im Austausch mit ihren Schweizer Pendants sind, begleitet. Ebenfalls am Anlass teilgenommen haben liechtensteinische Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenStephan Agnolazza, Persönlicher Mitarbeiter der RegierungschefinT +423 236 64 71stephan.agnolazza@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932698