Berlin (ots) -- Neue Studie belegt (https://bootsschule1.de/studie-sicherheit-auf-dem-wasser/): Menschliches Versagen ist Hauptursache für Unfälle auf dem Wasser- 91 % der Befragten sehen Fehlverhalten als größtes Risiko - technische Defekte folgen mit Abstand- Digitale Lernmethoden können Ausbildung realitätsnäher und sicherer machenDie digitale Lernplattform Bootsschule1 hat die Studie "Sicherheit auf dem Wasser" veröffentlicht. Die Untersuchung zeigt: Menschliche Fehler sind nach wie vor die häufigste Ursache für Unfälle im Wassersport. Trotz moderner Technik und gesetzlicher Vorgaben fehlt es oft an praktischer Kompetenz und Risikobewusstsein.Menschliches Versagen bleibt größtes RisikoBefragt wurden 300 Bootsführerscheinanwärter sowie bereits ausgebildete Skipper. Laut der empirischen Untersuchung nennen 91 % der rund 300 Befragten menschliche Fehler wie falsche Entscheidungen oder unklare Kommunikation als häufigstes Sicherheitsrisiko. Wetterbedingungen (46 %), Navigationsprobleme (31 %) und technische Defekte (21 %) folgen mit deutlichem Abstand. Auch das Sicherheitswissen weist Defizite auf: 44 % stufen ihren Kenntnisstand als mittelmäßig ein, 19 % als gering oder sehr gering. Ein Viertel der Befragten hat bereits Unfälle durch menschliche Fehler erlebt.Ausbildung neu denken: Praxis vor TheorieDie Studie empfiehlt, die Ausbildung neuauszurichten: Neben nautischem Fachwissen sollen Themen wie Notfallmanagement, Kommunikation in Stresssituationen und Sicherheitschecks fester Bestandteil jeder Schulung sein."Viele Bootsführer:innen kennen die Vorschriften, wissen aber nicht, wie sie im Ernstfall handeln sollen", sagt Silas Siebdrat, operativer Geschäftsleiter der Bootsschule1. Digitale Lernmethoden können hier neue Standards setzen: Mit Lektionen zu realitätsnahen Szenarien werden angehende Bootsführer:innen zunächst in der Theorie mit Krisensituationen und Notfällen konfrontiert. Flexible Lerninhalte ermöglichen es ihnen, die Situationen nach eigenem Bedarf im Detail zu verinnerlichen und ihr Risikobewusstsein zu schärfen.Auf diese Weise bilden ausgeklügelte digitale Lerninhalte eine solide Grundlage für die anschließenden Übungen in der Praxis. Ein ideales Zusammenspiel von Theorie und Praxis senkt langfristig die Zahl vermeidbarer Unfälle aufgrund menschlichen Versagens.Über Bootsschule1Bootsschule1 ist eine digitale Lernplattform für die Ausbildung von Sportbootführer:innen. Mit flexiblen Online-Kursen und praxisnahen Inhalten ist sie eine moderne Alternative in der Bootsausbildung. Ziel ist es, den Bootssport sicherer zu machen und für alle zugänglich zu gestalten.