Nachdem am Dienstag der erste XRP-ETF in Kanada genehmigt wurde (DER AKTIONÄR berichtete), gibt es am Mittwoch bereits den nächsten Paukenschlag. Der kanadische Vermögensverwalter 3iQ hat heute seinen lang erwarteten XRP-ETF an der Toronto Stock Exchange unter dem Ticker "XRPQ" an den Start gebracht. Ripple, das Unternehmen hinter XRP, ist sogar als Frühinvestor mit an Bord.Um den Handelsstart gebührend zu feiern und Investoren den Einstieg besonders schmackhaft zu machen, verzichtet 3iQ für die ...

