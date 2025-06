Hamburg (ots) -Alfred Brendel war Pianist, Poet, Philosoph. Er galt als einer der bedeutendsten Musiker des 20. und 21. Jahrhunderts und als Genie an den Tasten. Am Dienstag, 17. Juni, starb er im Alter von 94 Jahren in seiner Wahlheimat London. Im Interview mit dem NDR erinnert sich jetzt der Schweizer Pianist Francesco Piemontesi, wie er Brendel als Vierzehnjähriger zum ersten Mal in Wien live erlebte. "Es war für mich undenkbar, dass ein Flügel so klingen kann."Wenige Jahre später lud Alfred Brendel den jungen Pianisten nach London ein. "Das war natürlich ein unglaublicher Moment, so eine Art Wendepunkt in meinem Leben." Eine über zwanzigjährige Zusammenarbeit nahm ihren Anfang. Alfred Brendel prägte ihn mit seiner Idee der universellen Künstlerschaft, wurde sein Mentor.Für Piemontesi, heute selbst ein international gefeierter und ausgezeichneter Pianist, ist Alfred Brendel ein absolutes Vorbild geblieben: "Jemand der sein ganzes Leben so kompromisslos gearbeitet hat und noch auf der Suche nach der letzten Wahrheit ist." Was wird ihm am meisten fehlen? "Dieser überirdisch schöne Klang, den ich da erleben durfte, aber natürlich auch der Mensch, der mir sehr nahestand."Das Interview läuft am Mittwoch, 18. Juni, in der Sendung "Das Journal" im Radioprogramm NDR Kultur, anschließend ist es unter ndr.de/kultur zu hören.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6058447