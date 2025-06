EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Pressemitteilung // 18. Juni 2025

Ordentliche Hauptversammlung der Formycon AG stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großen Mehrheiten zu Vorstand berichtet ausführlich über Geschäftsjahr 2024 und gibt Ausblick für 2025

Aufsichtsrat wird auf sechs Mitglieder erweitert; Klaus Röhrig wiedergewählt

Dr. Graham Keith Dixon als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") hat am 18. Juni 2025 ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung in München abgehalten. In seiner Präsentation informierte der Vorstand die Aktionärinnen und Aktionäre ausführlich über die Entwicklung des Unternehmens und beantwortete in der Generaldebatte sämtliche Fragen. In seinem Bericht an die Hauptversammlung stellte der Vorstand die erfolgreiche operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 vor und gab einen Ausblick für das weitere Jahr 2025. Formycon hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich von einem reinen Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziell ausgerichteten Biosimilar-Unternehmen mit wachsendem und reifendem Produktportfolio entwickelt. Steigende Einnahmen aus globalen Lizenz- und Vermarktungspartnerschaften bilden eine stabile Basis für die Umsetzung der Wachstumsstrategie. Der Vorstand bekräftigte das Ziel, diese Dynamik fortzuführen, neue Marktpotenziale zu erschließen und die internationale Präsenz weiter auszubauen. Die vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre folgten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zu. Sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats wurde bei der Entlastung mit Mehrheiten von jeweils über 97 Prozent das Vertrauen ausgesprochen. Zur Abbildung der gestiegenen Anforderungen an das Gremium infolge der Notierung der Gesellschaft im Prime Standard wurde beschlossen, den Aufsichtsrat von fünf auf sechs Mitglieder zu erweitern. Klaus Röhrig, Co-Chief Investment Officer von Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Corporation S.à r.l., dessen Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit dem Ende der Hauptversammlung am 18. Juni 2025 automatisch endete, wurde mit großer Mehrheit erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Zur weiteren internationalen Ausrichtung und Stärkung der Expertise des Aufsichtsrats wurde Dr. Graham Keith Dixon, Chief Executive Officer (CEO) der Estetra SRL, einer Tochtergesellschaft der Gedeon Richter Plc., mit großer Mehrheit als neues Mitglied in den erweiterten Aufsichtsrat gewählt. Wolfgang Essler, Generalbevollmächtigter der Hauptaktionärin ATHOS KG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Formycon AG, kommentierte: "Im Namen des Aufsichtsrats der Formycon AG gratuliere ich Klaus Röhrig zur Wiederwahl und Graham Dixon herzlich zur Neuwahl. Wir freuen uns auf ihre Impulse und Perspektiven und auf eine weiterhin enge und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Formycon. Die zunehmende Bedeutung von Biosimilars auf den globalen Gesundheitsmärkten unterstreicht die strategische Ausrichtung von Formycon und positioniert das Unternehmen als führenden Anbieter in der Entwicklung von Biosimilars - mit dem Ziel, langfristigen Mehrwert für Patientinnen und Patienten sowie Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen." Es wurden Stimmabgaben für 67,06 Prozent des Grundkapitals abgegeben. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse, die Präsentation des Vorstands sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung 2025 finden Sie auf der Formycon-Webseite unter: Hauptversammlung - Formycon . Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar, FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen. Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte. Kontakt:

