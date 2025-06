Mainz (ots) -Woche 26/25Sa., 21.6.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Der SamstagskrimiWilsberg - Überwachen und belohnen21.45 heute journal (VPS 22.45)22.00 Ein starkes Team - Verdammt lang her(Text und weitere Angaben s. Sa., 19.7.2025, 21.45 Uhr)23.30 Filmnacht im ZDF (VPS 23.00)Once Upon a Time in ... Hollywood2.00 heute-show spezial (VPS 1.30)2.30 Fall (VPS 2.00)4.10- Angriff aus der Tiefe (VPS 3.40)5.30("Länderspiegel" entfällt. "Der Staatsanwalt: Ein zweites Leben"verschiebt sich auf Sa., 2.8.2025, 21.45 Uhr.)Mi., 25.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 Die Spur (HD/UT)Die Zeitenwende-DealsWohin sind die 100 Milliarden?Film von Christian Schweppe, Ciara Cesaro-Tadic und Tim GorbauchKamera: Leonard Bendix, Felix Korfmann, Norman KrieseDeutschland 2025(Bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.)Woche 27/25Sa., 28.6.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Der SamstagskrimiOstfriesenfeuer21.45 heute journal (VPS 22.45)____________________________zu Sa., 28.6.22.00 Ein starkes Team - Die letzte Runde (HD/AD/UT)Otto Garber Florian MartensLinett Wachow Stefanie StappenbeckReddemann Arnfried LercheSebastian Klöckner Matthi FaustSputnik Jaecki SchwarzJule Kara EdenbergFelix Brügmann Anton WeilKai Keyhani Eray von EgilmezRalf Rosbach Uwe PreussHoa Thang Trang Le HongHartmut Jenke Robert GallinowskiAnton Jenke Thomas BestvaterMaya Leutheuser Meike DrosteChristian Leutheuser Steffen SchroederLeon Yuri Völschund andereSchnitt: Matthias WilfrertMusik: Ludwig EckmannKamera: Wolf SiegelmannBuch: Timo BerndtRegie: Ulrich Zrenner(Erstsendung 8.1.2022)Deutschland 202223.30 heute Xpress (VPS 0.45)23.35 Filmnacht im ZDF (VPS 23.00)In der Nacht des 12.1.20 heute SHOWNAL - Larissa ihr Sommer! (VPS 0.50)1.50 Mo Hayder: Ritualmord (VPS 1.20)3.50 Mortal - Mut ist unsterblich (VPS 3.15)5.20- Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 5.35)5.45("SOKO München" entfällt. "Der Staatsanwalt: Um jeden Preis" verschiebt sich aufSa., 9.8.2025, 21.45 Uhr.)So., 29.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Die AhrflutMenschen, Schicksale, AufbruchFilm von Marion Geiger, Julia Schröter und Leo SporsDeutschland 2025(Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)\u2003Woche 30/25Sa., 19.7.Bitte Folgenänderung beachten:21.45 Der Samstagskrimi (HD/AD/UT)Ein starkes Team - AbgestürztOtto Garber Florian MartensLinett Wachow Stefanie StappenbeckReddemann Arnfried LercheSebastian Klöckner Matthi FaustSputnik Jaecki SchwarzDr. Gabriele Simkeit Eva SixtRolf Christiansen Heikko DeutschmannAnne Niemeyer Klara DeutschmannStefan Meinhard Arnd KlawitterKarina Kallwitz Taneshia AbtMargaretha Kienzle Katharina BlaschkeSimone Friedrich Brigitte ZehSophie Jung Stephanie JappJudith Roth Christin NicholsCarsten Niemeyer Mario KlischiesPeter Roth Hendrik Durynund andereSchnitt: Andrea SchrieverMusik: Dirk LeupolzKamera: Timo MoritzBuch: Leo P. ArdRegie: Kerstin Ahlrichs(Erstsendung 19.3.2022)Deutschland 2022("Ein starkes Team - Verdammt lang her" wird aufSa., 28.6.2025, 22.00 Uhr vorgezogen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6058452