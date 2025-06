OPEX® Corporation ist global führend im Bereich Next Generation Automation und bietet innovative Lösungen für die Automatisierung von Lagerhäusern, Dokumenten und Postsendungen. Das Unternehmen hat Drew Stevens, ein langjähriges Mitglied des Führungsteams und quasi Mitglied der Familie, die OPEX in dritter Generation führt, zum Vice President of Operations ernannt.

In seiner neuen Position wird Stevens den Betrieb in beiden Divisionen überwachen Automatisierung von Warenhäusern und Automatisierung von Dokumenten und Postsendungen. Zuvor hatte er die Position Vice President, Global Business Development and Marketing, Warehouse Automation inne.

"Da wir unser Portfolio ausweiten und gleichzeitig expandieren ist Drew die ideale Besetzung für diese neue Position," sagte Dave Stevens, Chief Executive Officer, OPEX. "Seine Erfahrungen als Führungskraft und seine fundierte Kenntnis der Automatisierungsbranche sind für OPEX von unschätzbarem Wert nun im 50. Geschäftsjahr."

Während seiner Zeit bei OPEX hat Stevens mehrere Positionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Vertriebsmanagement in beiden Divisionen verantwortet. So ist er auf die neue Rolle bestens vorbereitet. Er ist seit der Beendigung der Schulzeit im Unternehmen tätig.

"Während meines ersten Jobs bei OPEX kam ich nach der Schule, um aufzuräumen und sauberzumachen. Ich reinigte die Fußböden und habe den Abfall beseitigt," erinnerte sich Stevens. "Seitdem hat sich viel verändert. Als Leiter des Vertriebs und durch die Zusammenarbeit mit mehreren internen Abteilungen, habe ich viel hinzugelernt und weiß, wie wichtig es ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich habe gesehen, wie einige der größten Firmen ihr Geschäftsmodell operativ umsetzen. Ich verstehe den Bedarf im Markt und ich freue mich darauf, OPEX dabei zu helfen, diese Erwartungen zu übertreffen."

Stevens ist darüber hinaus ein Mitglied des Forbes Business Council, eine anerkannte Organisation von Eigentümern, Gründern und Führungskräften kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Er ist Chair, Board of Directors, bei More Than Rehab, das Behandlungszentrum, das er in College Station, Texas gegründet hat. Darüber hinaus engagiert er sich als Basketball Coach für eine Jugendmannschaft. Stevens erwarb einen Bachelor-Abschluss in Unternehmensführung der Texas A&M University, wo er mit Summa Cum Laude graduierte. Er lebt in Moorestown, New Jersey.

Über OPEX

OPEX® Corporation ist global führend im Bereich Next Generation Automation. Das Unternehmen bietet einzigartige Lösungen für Lagerhäuser sowie Dokumente und Postsendungen. Der Hauptsitz befindet sich in Moorestown, NJ, weitere Niederlassungen gibt es in Pennsauken, NJ, Plano, TX, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Australien. OPEX beschäftigt fast 1.600 Mitarbeiter. Diese entwickeln ständig neue, individuelle, skalierbare Technologielösungen, die die heutigen und zukünftigen Geschäftsprobleme lösen. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen seinen 50. Jahrestag unter der generationsübergreifenden Führung der Stevens Familie.

