Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 12. Juni 2025, eröffneten Botschafter Martin Frick, Leiter des Amts für Auswärtige Angelegenheiten, und Isabel Frommelt, die liechtensteinische Botschafterin in Deutschland, das neue liechtensteinische Honorarkonsulat in Düsseldorf. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche hochrangige Gäste teil, darunter Vertreter und Vertreterinnen grosser und mittelständischer deutscher Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens. Mit der Eröffnung wurde der neue Honorarkonsul Stephan Eilers feierlich in sein Amt eingeführt. Er ist Liechtenstein seit vielen Jahren verbunden. Als Partner in einer international renommierten Anwaltskanzlei bringt er spezifische Kenntnisse der deutschen und liechtensteinischen Rechtsordnung und Wirtschaft mit.Neben Düsseldorf unterhält Liechtenstein in Deutschland zwei weitere Honorarkonsulate in Hamburg und München. Die Neueröffnung in Düsseldorf soll dazu beitragen, die vielschichtigen Beziehungen Liechtensteins zu Deutschland weiter zu vertiefen. Düsseldorf ist als Regierungszentrum des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW) wichtiger Knotenpunkt für Handel und Industrie. Die liechtensteinische Industrie ist mit acht Standorten in NRW vertreten.Im Rahmen der Eröffnung unterstrichen Amtsleiter Frick und Botschafterin Frommelt-Gottschald die bedeutende Rolle der Honorarkonsulate für die Imageförderung im Ausland: "Mit ihren Netzwerken leisten die Honorarkonsuln einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Wirtschafts- und Bildungsstandorts Liechtenstein." Zu den Kernaufgaben der Honorarkonsuln gehören die Öffentlichkeitsarbeit und die Standortförderung.Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Liechtenstein zeichnen sich durch enge bilaterale Kontakte aus. Insbesondere in der Aussenpolitik sowie der Wirtschafts-, Innen- und Finanzpolitik findet ein regelmässiger Austausch auf Regierungsebene statt. Auch zu den deutschen Bundesländern pflegt Liechtenstein enge Beziehungen. Deutschland ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Liechtensteins.Pressekontakt:Amt für Auswärtige AngelegenheitenMartin Frick LeiterT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932699