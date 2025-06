NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einem Gespräch mit dem Chef Thomas Olemotz auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Zwar gebe es erste Anzeichen einer sich verbessernden Stimmung, die Unternehmen schienen wieder über Investitionen nachzudenken, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von einem beständigen Trend könne man aber noch nicht sprechen./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005158703

