Der US-Senat hat am Dienstag ein Gesetz verabschiedet, das erstmals klare regulatorische Rahmenbedingungen für Stablecoins festlegt. Es ist der nächste Schritt der Krypto-Branche Richtung Mainstream.Mit einer überwältigenden Mehrheit von 68 zu 30 Stimmen am Dienstagabend wurde das Gesetz auf den Weg gebracht, ein seltener Moment der Einigkeit im tief gespaltenen Senat. Das neue Gesetz verpflichtet Herausgeber von Stablecoins dazu, Dollar-Reserven in Form von kurzfristigen Staatsanleihen oder ähnlichen Produkten zu halten, die von staatlichen oder bundesstaatlichen Regulierungsbehörden überwacht werden. Dies soll die Stabilität und Transparenz des Marktes sichern und gleichzeitig verhindern, …