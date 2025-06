Murau (ots) -Ein Familienurlaub in der Region Murau ist wie ein bunter Bilderbuch-Ausflug: voller Abenteuer, Naturerlebnisse und strahlender Kinderaugen. Hier, inmitten der wunderschönen steirischen Bergwelt, warten unzählige Erlebnisse darauf, gemeinsam entdeckt zu werden.Ob interaktive Themenwege, spannende Museen, rasante Action oder erfrischende Badeseen - in der Erlebnisregion wird jeder Urlaubstag zu einem ganz besonderen Familienmoment.Ein absolutes Highlight für kleine und große Entdecker ist das Thema Holz, das hier besonders präsent ist. Auf zahlreichen Stationen entlang idyllischer Wanderwege lässt sich hier spielerisch erleben, wie wichtig der Rohstoff Holz für die Region ist. Besonders beliebt bei Kindern: der Holz-Wasser-Spielplatz in St. Ruprecht. Hier darf gespritzt, gestaut und gebaut werden - ein echtes Paradies für kleine Naturforscher!Wer gern gemeinsam wandert, wird vom Eselsberger Almerlebnisweg begeistert sein. Mit kindgerechten Stationen, gemütlichen Rastplätzen und herrlichen Ausblicken macht Bewegung hier richtig Spaß. Die Natur wird zum Spielplatz - und ganz nebenbei lernen die Kleinen Spannendes über Tiere, Pflanzen und das Leben auf den Almen.An Tagen, an denen das Wetter nicht ganz mitspielt oder einfach Lust auf Abwechslung herrscht, bieten sich zahlreiche familienfreundliche Ausflugsziele an. Im Holzmuseum St. Ruprecht geht es auf Entdeckungsreise durch die Welt des Holzes - mit Mitmachstationen, Freiluftausstellung und vielen kleinen Aha-Erlebnissen. Im NaturLese-Museum in Neumarkt wiederum taucht die ganze Familie in die Geheimnisse der Natur ein - ein Ort voller Staunen, Geschichten und Wissen zum Anfassen.Ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie ist auch eine Fahrt mit der Murtalbahn. Wenn der Dampfzug gemütlich durch das Tal schnauft, schlagen nicht nur Kinderherzen höher - hier wird eine Zugfahrt zur Zeitreise! Für Action sorgt hingegen der Nocky Flitzer auf der Turracher Höhe: die Alpen-Achterbahn bringt Groß und Klein mit Tempo und Spaß durch Wellen, Kurven und Sprünge.Und wenn die Sonne besonders schön vom Himmel lacht, darf natürlich ein Besuch an einem der Badeseen oder Freibäder nicht fehlen. Ob im Freibad St. Lambrecht, im Stadler Badesee, im Naturbadesee Mühlen oder an einem der vielen anderen Bademöglichkeiten - hier wird geplanscht, gequietscht und gechillt. Perfekt, um den Urlaubstag fröhlich ausklingen zu lassen.Die Region Murau bietet nicht nur Erlebnisse, sie schenkt Familien echte Qualitätszeit. Kinderfreundliche Unterkünfte, leckere steirische Küche mit Schmankerln für kleine Feinschmecker und die Murau GästeCard machen den Urlaub rundum sorglos.Denn mit dieser Karte profitieren nicht nur Familien von kostenlosen oder stark ermäßigten Eintritten zu über 100 Attraktionen, darunter Sommerbergbahnen, Museen, Freibäder und Freizeitangebote. Ein ideales Angebot für Familien, Aktivurlauber und Kulturinteressierte, um die Vielfalt der Region kostengünstig zu entdecken. Zudem ermöglicht sie die kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wie der Murtalbahn und regionaler Buslinien. So wird der Sommerurlaub nicht nur abwechslungsreich, sondern auch kalkulierbar.Und das war noch längst nicht alles, denn die Erlebnisregion Murau hat für Familien weit mehr zu bieten, als man in einem Urlaub entdecken kann. Mehr Infos für die nächste Urlaubsplanung unter: www.regionmurau.atPressekontakt:Tourismusverband MurauLiechtensteinstraße 3-5A-8550 MurauTel.: +43 3532 2720Mail: info@regionmurau.atWeb: www.regionmurau.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Murau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179258/6058475