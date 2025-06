Essen (ots) -Keine halben Sachen: ERAZER stellt gleich drei neue Core-Gaming-Laptops vor. Mit dem Defender 17 P1, dem Scout 17 E1 und dem Deputy 15 P1 schnürt das Unternehmen ein Paket, das allen leidenschaftlichen Gamer:innen top-aktuelle Komponenten für herausragende Performance an die Hand gibt - darunter GPUs aus der neuen NVIDIA GeForce 5000er-Serie und leistungsstarke Intel-Prozessoren. Ob Indie-Perle oder Triple-A - die neuen ERAZER Maschinen stellen flüssiges Gameplay und beste Grafik auch für anspruchsvolle Titel der kommenden Jahre sicher.ERAZER Defender 17 P1Das ERAZER Defender 17 P1 mit 17,3 Zoll (43,9 cm) Bildschirmdiagonale ist das Gaming-Laptop für alle, die es ernst meinen. Achievement-Hunter mit E-Sport-Ambitionen profitieren von einem potenten Intel Core 9 270H Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU, die in Kombination schnellste Reaktionszeiten und maximale FPS bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz ermöglichen - die perfekte Basis für moderne, ressourcenintensive Spiele. Schnellstarts und kürzeste Ladezeiten werden dank einer 2 TB PCIe SSD und 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher Realität. Den Überblick auch in hektischen PvP-Situationen behalten Spieler dank dem großen Full HD LED-Backlight-Display mit IPS-Technologie, einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz, das mit seiner matten Oberfläche Spiegelungen reduziert. Eingefasst ist das Display in einen besonders schlanken Rahmen, der zusammen mit dem edlen Gehäuse und der Backlit-Tastatur die ansprechende Optik des Laptops bestimmt. Und auch wenn es beim Bossfight heiß her geht: Die optimierte Kühlung mit speziell angepassten Heatpipes und steuerbaren Lüftern lässt Mensch und Technik cool bleiben.ERAZER Deputy 15 P1Mit dem Deputy 15 P1 ergänzt ERAZER sein Core-Gaming-Lineup um ein weiteres leistungsstarkes Laptop, das mit seinem Intel Core 7 250H Prozessor mit 14 Kernen und 20 Threads und einer NVIDIA GeForce RTX 5060-Grafikkarte mit moderner Blackwell-Architektur für Challenges jeder Art gerüstet ist. Ob Endgame oder Speedrun - immersives flüssiges Gameplay, eine stabile Framerate und schnelle Reaktionszeiten sorgen dafür, dass Spieler sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Fenster zu virtuellen Welten ist ein 15,6 Zoll (39,6 cm) Full HD Display, das Inhalte mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz detailliert und kontrastreich darstellt. Ein schnelles System und hohe Taktfrequenzen werden durch eine 1 TB PCIe SSD und 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher sichergestellt. Optisch überzeugt das Deputy 15 P1 mit einem schmalen Displayrahmen und einem wertigen Gehäuse, ergänzt durch eine einstellbare Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.ERAZER Scout 17 E1Ob unterwegs oder zuhause - das ERAZER Scout 17 E1 als Nummer drei im neuen Lineup ermöglicht anspruchsvolles Gaming an jedem Ort. Der Intel Core 5 210H Prozessor stellt Effizienz und Leistung sicher, während eine NVIDIA GeForce RTX 5050 beeindruckende Raytracing-Effekte und flüssiges Gameplay selbst bei maximalen Grafikeinstellungen ermöglicht. Das Scout 17 E1 kommt ebenfalls mit einem extrem schmalen Displayrahmen, der ein 17,3 Zoll (43,9 cm) LED-Backlight-Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einer Bildschirmfrequenz von 144 Hz einfasst. Speicherseitig wartet das Scout 17 E1 mit einer 1 TB PCIe SSD sowie 16 GB DDR5 RAM auf - für kurze Ladezeiten und eine herausragende Performance über die gesamte Session hinweg. Für niedrige Systemtemperaturen - Respawn für Respawn - sorgt eine Kühlung mit speziell angepassten Heatpipes und steuerbaren Lüftern.VerfügbarkeitDas ERAZER Defender 17 P1 (1.999,95 Euro) und ERAZER Deputy 15 P1 (1.499,95 Euro) sind ab sofort im MEDION Webshop erhältlich. Das Scout 17 E1 folgt ab Anfang Juli 2025 für 1.249,95 Euro.Über ERAZERMit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2025 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.