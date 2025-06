Halle (ots) -



Sachsen-Anhalts langjähriger Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Jürgen Weißbach, ist tot. Weißbach starb in der Nacht zum Mittwoch in einem Hospiz in Halle, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf das hallesche Künstlerhaus 188 berichtet. Weißbach war dort lange Vorsitzender des Trägervereins, den er vor mehr als 30 Jahren mitgegründet hatte. Er wurde 87 Jahre alt. Weißbach baute nach der Wende den DGB-Landesverband mit auf, den er von 1992 bis 2003 führte. Weißbach habe um den Erhalt vieler Arbeitsplätze im Land gekämpft und sich um den Fortbestand des Chemiedreiecks verdient gemacht, sagte die jetzige Landesvorsitzende Susanne Wiedemeyer.



