Ohmium International, ein führender Hersteller von fortschrittlichen PEM-Wasserstoff-Elektrolyseuren, gab jetzt die Berufung von Dr. Markus Tacke zum neuen CEO des Unternehmens bekannt, die am 1. Juli 2025 wirksam wird. Mit einer Berufserfahrung von über 22 Jahren bei Siemens und einer nachweislichen Erfolgsbilanz im Bereich der erneuerbaren Energien wird Dr. Tacke die globale Expansion von Ohmium und die Vermarktung seiner grünen Wasserstofflösungen der nächsten Generation voranbringen.

Dr. Tacke blickt auf eine Laufbahn bei verschiedenen Wachstumsunternehmen im Energie-, Infrastruktur-, Fertigungs- und Technologiesektor zurück. Seine Konzentration auf Kundenorientierung, betriebliche Effizienz und strategische Akquisitionen hat immer wieder Wachstum und Wertschöpfung generiert. Als CEO der Oerlikon Surface Solutions AG erzielte er ein jährliches Wachstum von 8% und brachte das Unternehmen durch regionale Integration und Erschließung neuer Geschäftsfelder vom rein kostendeckenden Betrieb auf eine Rentabilität von 9%. Bei Siemens Gamesa Renewable Energy straffte er die Produktlinien, führte fortschrittliche Plattformen ein und initiierte ein Kosteneinsparungsprogramm mit einem Volumen von 2,5 Milliarden €, in dessen Rahmen er das Windenergiegeschäft stabilisierte und eine Wachstumsstrategie mit weit reichenden Auswirkungen auf den Weg brachte.

"Dr. Markus Tacke besitzt eine seltene Mischung aus operativer Exzellenz und technischem Fachwissen, einhergehend mit beeindruckenden Erfolgen beim Skalieren von Unternehmen", sagte Ahmad Chatila, Board Chairman von Ohmium. "Seine einzigartie Kombination von Kompetenzen wird für uns auf dem Weg der globalen Expansion und der Vertiefung unserer kommerziellen Partnerschaften von entscheidender Bedeutung sein. Wir sind zuversichtlich, dass er uns helfen wird, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und zu übertreffen."

Arne Ballantine, der frühere CEO und Mitgründer von Ohmium International, hat das Unternehmen über seine Entwicklungsjahre hinweg gelenkt. Unter seiner Leitung hat Ohmium eine robuste interne PEM-Lieferkette entwickelt, die sich so skalieren lässt, dass die Nachfrage in der Größenordnung Gigawatt gedeckt werden kann, und seine Produkte erfolgreich an zahlreichen Standorten weltweit implementiert.

Ballantine äußerte sich höchst begeistert und aufgeregt über die Zukunft des Unternehmens und erklärte: "Die Leitung von Ohmium während seiner Anfangsphase war ein unglaubliches Privileg. Ich bin ungeheuer stolz auf unser Team und seine Erfolge, unter anderem die Erteilung zahlreicher Patente und die Anerkennung in der Branche für unseren hocheffizienten, schnell skalierbaren und profitablen PEM-Elektrolyseur. Ich vertraue uneingeschränkt darauf, dass Dr. Tacke die richtige Führungskraft ist, die uns auf unserem Weg in die Zukunft begleiten wird. Ich freue mich darauf, bei diesem Wandel mitzuwirken und das Unternehmen weiter wachsen zu sehen."

Das Unternehmen konzentriert sich auf weitere kommerzielle Einsätze, die Erweiterung der Fertigung und die Expansion auf dem internationalen Markt. Vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach sauberer, zuverlässiger und erschwinglicher Energie ist Ohmium gut aufgestellt, um zur Dekarbonisierung von Sektoren mit schwer zu reduzierenden Emissionen beizutragen.

"Ich fühle mich geehrt, ausgerechnet an einem so spannenden Wendepunkt zu Ohmium International zu wechseln", sagte Dr. Tacke. "Die Technologie, das Team und die Kultur von Ohmium sind außergewöhnlich. Ich sehe der Perspektive, zusammen mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Investoren und Partnern den Übergang zu einer grüneren Zukunft im globalen Maßstab zu beschleunigen, erwartungsvoll entgegen."

Dr. Tacke hat an der Technischen Universität Darmstadt (Deutschland) Maschinenbau studiert und promoviert und an der Cornell University in New York (USA) den Master of Engineering erworben.

ÜBER OHMIUM

Ohmium konzipiert, fertigt und installiert modulare, skalierbare Proton Exchange Membrane- (PEM) Elektrolyseure, die eine wettbewerbsfähige Erzeugung grünen Wasserstoffs ermöglichen. Die elektrochemische Produktpalette des Unternehmens unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Energieziele bei unterschiedlichen Industrie-, Transport- und Energieprojekten. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält Produktionsstätten in Indien und Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff mit über 2 GW auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 sammelte Ohmium in Rahmen einer Serie-C-Finanzierung, die von TPG Rise Climate angeführt wurde, 250 Millionen Dollar ein.

Contacts:

Maria Quan

Ohmium International

VP, Marketing

maria.quan@ohmium.com