Bedeutende Finanzierung ausschließlich für den Erwerb von Bitcoin positioniert DDC als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bitcoin-Bestände

DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) ("DDC" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es drei Wertpapierkaufverträge mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt bis zu 528 Mio. USD vor Platzierungsgebühren und Emissionskosten abgeschlossen hat. Zu den Investoren zählen Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, sowie ein Netzwerk führender institutioneller Fonds und privater Bitcoin-Investoren. Der Großteil des aufgebrachten Kapitals wird für den Ausbau des Bitcoin-Treasury des Unternehmens verwendet werden. Diese transformative Finanzierung, die zu den größten Einzelzweck-Bitcoin-Finanzierungen eines an der NYSE notierten Unternehmens zählt, soll die Mission von DDC beschleunigen, eine der wertvollsten Bitcoin-Unternehmensbeteiligungen aufzubauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250616728403/de/

This transformative financing among the largest single-purpose Bitcoin raises by any NYSE-listed company accelerates DDC's mission to establish one of the most valuable corporate Bitcoin holdings.

Strategische Finanzierungsstruktur: Institutionelles Vertrauen in großem Maßstab

26 Mio. USD PIPE-Eigenkapitalinvestition

Das Unternehmen hat Zeichnungsvereinbarungen mit namhaften Investoren abgeschlossen, darunter Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (Mitbegründer von Origin Protocol) sowie weitere führende institutionelle Fonds und einzelne Bitcoin-Investoren. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen beabsichtigt DDC, bis zu 2.435.169 Stammaktien der Klasse A zu einem Durchschnittspreis von 10,30 US-Dollar pro Aktie auszugeben. Die Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen.





Mit Anson Funds als Investor, einer institutionellen Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada, ist die Wandelanleihe unverzinslich und wird in 24 Monaten fällig. Im Rahmen der Fazilität wird das Unternehmen eine Schuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 25 Mio. USD als erste Tranche ausgeben, wobei nach gegenseitiger Vereinbarung der Parteien zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 275 Mio. USD in späteren Ziehungen zur Verfügung stehen. Anson Funds erwirbt außerdem 307.693 Stammaktien der Klasse A für 2 Mio. USD im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung.





Die ebenfalls durch Anson Funds besicherte Kreditlinie in Höhe von 200 Mio. USD (Equity Line of Credit, ELOC) soll DDC maximale Flexibilität beim Zugang zu Kapital für den gezielten Ausbau der BTC-Kapazitäten bieten. Mit dem ELOC kann das Unternehmen nach dessen Registrierung und Inkrafttreten das Markt-Timing optimieren und nach Ermessen der Geschäftsführung im Laufe der Zeit kontinuierlich BTC-Käufe tätigen.

Der Großteil der Bruttoerlöse aus den Finanzierungen wird für den Erwerb von Bitcoin verwendet werden.

Erklärung von Norma Chu, Gründerin, Chairwoman und CEO von DDC Enterprise

"Heute ist ein entscheidender Moment für DDC Enterprise und unsere Aktionäre. Diese Kapitalzusage in Höhe von bis zu 528 Mio. USD, die von renommierten Institutionen aus dem traditionellen Finanzsektor und dem Bereich der digitalen Vermögenswerte unterstützt wird, ist ein starkes Mandat für die Umsetzung einer ehrgeizigen Strategie zum weltweiten Aufbau einer Bitcoin-Position. Unsere Vision ist eindeutig: Wir bauen das wertvollste Bitcoin-Treasury der Welt auf."

Frau Chu fuhr fort: "Diese Finanzmittel werden DDC voraussichtlich zu einem der weltweit führenden Bitcoin-Unternehmen machen. Diese Investition von Anson Funds und der Gruppe von PIPE-Investoren ist eine eindeutige Bestätigung der bedeutenden Rolle, die Bitcoin in den Bilanzen von Unternehmen der Zukunft spielen wird. Bei DDC werden wir dieses Kapital mit institutioneller Disziplin und unerschütterlicher Überzeugung einsetzen und damit unsere Position als führende Brücke zwischen den globalen Kapitalmärkten und dem Bitcoin-Ökosystem festigen. DDC Enterprise ist als börsennotiertes Unternehmen für konzentriertes Bitcoin-Engagement und Wertschöpfung hervorragend positioniert. Mein Schwerpunkt wird darauf liegen, unser BTC-Treasury zu vergrößern und unseren Aktionären kontinuierlich attraktive BTC-Renditen zu bieten."

Maxim Group LLC fungierte als exklusiver Finanzberater im Zusammenhang mit dem Angebot. Der Abschluss der Finanzierungen steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf der Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) ist Vorreiter der Revolution im Bereich des Bitcoin-Treasury für Unternehmen und bleibt gleichzeitig eine führende globale Plattform für Lebensmittel in Asien. Das Unternehmen hat Bitcoin strategisch als Kernreservewert positioniert und verfolgt eine aggressive Akquisitionsstrategie. Während DDC sein Portfolio an kulinarischen Marken darunter DayDayCook, Nona Lim und Yai's Thai weiter ausbaut, ist das Unternehmen nun Vorreiter unter den börsennotierten Unternehmen, die Bitcoin in ihre Finanzarchitektur integrieren.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Wörtern oder Formulierungen wie "können", "werden", "erwarten", "voraussichtlich", "anstreben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "wahrscheinlich", "potenziell", "fortsetzen" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen zu Geschäftsaussichten, zum Erwerb von Bitcoin sowie zu den Zielen und zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens im Rahmen der oben beschriebenen Finanzierungstransaktionen, einschließlich der Aussagen zum Abschluss der Angebote, zur Erfüllung der Abschlussbedingungen und zur Verwendung der Erlöse aus den Angeboten. Diese Aussagen unterliegen Unsicherheiten und Risiken, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die in den Abschnitten "Risikofaktoren" und "Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsleitung" in unseren Formularen 20-F, 6-K und anderen Berichten, einschließlich eines Formulars 6-K mit Kopien der endgültigen Dokumente im Zusammenhang mit den oben genannten Transaktionen, die bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht werden und unter www.sec.gov verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, weitere Faktoren zu berücksichtigen, die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Weitere Faktoren werden in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC erörtert, die unter www.sec.gov eingesehen werden können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um spätere Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250616728403/de/

Contacts:

Investorenbeziehungen für Bitcoin:

Yujia Zhai ddc@orangegroupadvisors.com

Presse: pr@daydaycook.com