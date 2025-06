Düsseldorf (ots) -TK Maxx, der führende Off-Price-Einzelhändler, und die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. (CHILDREN) feiern in diesem Jahr ein beeindruckendes Jubiläum: Seit 15 Jahren setzen sie sich gemeinsam mit Leidenschaft und Herzblut für Kinder in Deutschland ein, die von Armut betroffen sind. Zum Jubiläum verstärkt TK Maxx sein Engagement mit einer bundesweiten Spendenaktion in allen Filialen vom 16. Juni bis 6. Juli 2025. Unterstützt wird die diesjährige Initiative von Sarah Engels, Younes Zarou und Oana Nechiti, die dazu beitragen, die bedeutende Arbeit von TK Maxx und CHILDREN bekannter zu machen - mit dem Ziel, noch mehr Kindern zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.Die langjährige Partnerschaft zwischen TK Maxx und CHILDREN ist eine wahre Erfolgsgeschichte: Bereits über 6,5 Millionen Euro konnten gespendet werden und fließen direkt in wichtige Projekte wie den CHILDREN Mittagstisch und die CHILDREN Entdeckeraktivitäten, die Kindern aus einkommensschwachen Familien neue Perspektiven eröffnen und ihnen helfen, über sich hinauszuwachsen.Jeder noch so kleine Beitrag hat eine große Wirkung - und verändert LebenDie Bilanz der letzten 15 Jahre zeigt eindrucksvoll, was durch gemeinsames Engagement erreicht werden kann: Die gesammelten Spenden haben maßgeblich dazu beigetragen, Kindern in schwierigen Lebenslagen neue Chancen zu eröffnen und ihnen eine selbstbestimmte und erfüllte Zukunft zu geben. TK Maxx ist stolz darauf, gemeinsam mit CHILDREN und der großzügigen Unterstützung seiner Kund*innen einen so bedeutenden Unterschied im Leben Tausender Kinder gemacht zu habenUm die Aufmerksamkeit auf die diesjährige Aktion zu lenken und noch mehr Menschen zum Mitmachen zu bewegen, engagieren sich in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten an der Seite von TK Maxx und CHILDREN:- TikTok-Star Younes Zarou hat am 2. Juni in Frankfurt zu einem unvergesslichen Fußballspiel eingeladen. Gemeinsam mit den Kindern des CHILDREN-Partners SG Bornheim hat er nicht nur wichtige Techniken und Strategien geteilt, sondern auch gezeigt, wie viel Freude und Teamgeist im Sport stecken kann.- Die beliebte Sängerin Sarah Engels bot am 12. Juni in Köln ein Gesangstraining zu ihrem Song "Keep you safe". Mit ihrer mitreißenden Art hat sie nicht nur die musikalischen Talente der Kinder gefördert, sondern auch Selbstvertrauen und die Freude am musikalischen Ausdruck vermittelt.- Die inspirierende Tänzerin Oana Nechiti führte ebenfalls am 12. Juni in Köln ein mitreißendes Tanztraining mit den Kindern durch. Mit ihrer positiven Energie hat sie den Kindern gezeigt, wie sie durch Tanz ihre Gefühle ausdrücken und ihre Kreativität entfalten können.Diese besonderen Events sind Momente der Begegnung, des Lernens und der Freude, die den Kindern unvergessliche Erlebnisse bieten und wertvolle Aufmerksamkeit für die Herausforderungen armutsbetroffener Kinder schaffen. Sie zeigen, dass wir gemeinsam Großes bewirken können.Einfach mitmachen und Zukunft gestalten - jeder Euro zählt!TK Maxx lädt alle Kund*innen herzlich ein, sich an dieser wichtigen Spendenaktion zu beteiligen: Vom 16. Juni bis zum 6. Juli 2025 können Sie an jeder Kasse in den TK Maxx Filialen 1 Euro (oder mehr) spenden. Dieser Beitrag hilft, die CHILDREN Mittagstische und Entdeckeraktivitäten weiterhin zu finanzieren und Kindern eine Perspektive voller Chancen, Bildung und Selbstbestimmung zu geben.Anna Rachlitz, Geschäftsführerin von Children for a better World e.V., betont die tiefgreifende Bedeutung der Partnerschaft: "Die 15-jährige Zusammenarbeit mit TK Maxx ist ein herausragendes Beispiel für nachhaltiges gesellschaftliches Engagement, das wirklich ankommt. Dank der kontinuierlichen Unterstützung und des unermüdlichen Engagements der TK Maxx Mitarbeiter*innen und der überwältigenden Großzügigkeit der Kund*innen können wir Tausenden von Kindern in Deutschland eine bessere Zukunft ermöglichen. Wir sind zutiefst dankbar für diese Partnerschaft, die uns hilft, Kinder zu stärken und ihnen die Chance zu geben, ihr Leben selbstbestimmt und voller Hoffnung zu gestalten."Über CHILDRENCHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.Über TK MaxxTJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 185 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. Online können Kund*innen auf www.tkmaxx.de shoppen.