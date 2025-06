EQS-News: EVN AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

EVN und STRABAG unterzeichnen Transaktionsverträge zum Verkauf des internationalen Projektgeschäfts



18.06.2025

Die EVN und die STRABAG haben die Transaktionsverträge zum Verkauf wesentlicher Teile des internationalen Projektgeschäfts an STRABAG finalisiert und den Kaufvertrag unterzeichnet. Grundlage dafür ist die am 10. Dezember 2024 erzielte Einigung über die Eckpunkte der Transaktion.



Der Kaufpreis für die Gesellschaftsanteile der WTE Wassertechnik GmbH, die in der EVN Gruppe den Geschäftsbereich des internationalen Projektgeschäfts abdeckt, liegt bei 100 Mio. Euro; zudem erfolgt eine Übernahme von Gesellschafterdarlehen durch STRABAG. Das Closing, das unter dem Vorbehalt erforderlicher Genehmigungen und Zustimmungen Dritter sowie der Erfüllung marktüblicher Bedingungen steht, wird voraussichtlich in den nächsten sechs Monaten erwartet.



Die Transaktion unterstützt - in konsequenter Umsetzung der Strategie 2030 - die Fokussierung der EVN auf ihr Kerngeschäft.





