© Foto: Mark Schiefelbein - AP

TACO - Trump always chickens out: Diese Weisheit machte sich zuletzt an der Wall Street breit. Und brachte Donald Trump zur Weißglut. Was das Verhalten des Präsidenten und der Krieg in Nahost für die Märkte bedeuten.Im Gespräch mit wallstreetONLINE TV analysiert Investor Leonard Fischer, warum Trump zwar gerne eskaliert, aber meist im letzten Moment zurückweicht. Sein Verhalten folgt laut Fischer drei Regeln: immer angreifen, nie Fehler zugeben, und Verluste in vermeintliche Siege umdeuten. Im aktuellen Nahost-Konflikt bedeutet das: Trump will keine vollständige Eskalation - es sei denn, er wittert einen strategischen Vorteil. Israel sei aktuell militärisch überlegen, weshalb Trump sich nun …