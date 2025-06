Der zum Facebook-Konzern Meta gehörende Chatdienst WhatsApp hat mit der geplanten Schaltung von Werbung im Status-Bereich in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. Die Kritik von Datenschutz- und Privacy-Experten folgte prompt. Auch Marijus Briedis, Chief Technology Officer von NordVPN, reagiert auf die geplante Meta-Werbemaßnahme zur Monetarisierung von WhatsApp."Werbung in WhatsApp ist nicht nur eine Ablenkung - sie ist ein Signal für das, was als Nächstes kommen könnte", so Briedis von NordVPN, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...