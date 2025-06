FORT LAUDERDALE (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach der enttäuschenden Nullnummer zum Auftakt der Club-WM gegen Fluminense Rio de Janeiro Klartext gesprochen und die Spieler in die Pflicht genommen. Vor dem nächsten Gruppenspiel am Samstag in Cincinnati (12.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika forderte Kehl eine deutliche Leistungssteigerung des Fußball-Bundesligisten.

"Wir müssen beim nächsten Spiel auch liefern", sagte Kehl in Fort Lauderdale im Trainingscamp der Dortmunder bei Inter Miami. Nach eigener Aussage habe er nach der Rückkehr aus New Jersey, wo die Dortmunder am Dienstag in East Rutherford 0:0 gegen Fluminense gespielt hatten, viele Einzelgespräche geführt und den Spielern klargemacht, dass "wir uns steigern müssen".

Kehl rechnet mit Leistungssteigerung



"Das Spiel hat uns gezeigt, dass wir uns strecken müssen", sagte Kehl und ergänzte an die Adresse der Spieler: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das die nächsten beiden Spiele besser machen werden."

Letzter Gruppengegner ist am kommenden Mittwoch erneut in Cincinnati HD Ulsan aus Südkorea, das zum Auftakt gegen Mamelodi 0:1 verloren hatte. Trotz der schwachen Leistung gegen Fluminense ist BVB-Trainer Niko Kovac zuversichtlich, mit zwei Siegen ins Achtelfinale einzuziehen. "Es war wichtig, diesen ein Punkt auch mitzunehmen bei der Gruppenkonstellation", räumte Kehl ein./lap/DP/he