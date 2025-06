Die Transaktion stärkt die Bilanz von Mavenir und unterstützt den strategischen Fokus auf das profitable Mobile Core Segment

Mavenir konzentriert seine Investitionen in Open RAN auf 4G- und 5G-Software und wird seine Investitionen in KI beschleunigen

Siris wird Mehrheitsaktionär mit Unterstützung der wichtigsten bestehenden Kreditgeber von Mavenir

RICHARDSON, Texas, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastruktur-Anbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, und sein bestehender Investor Siris, ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in Technologieunternehmen und deren Wertschöpfung konzentriert, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine umfassende Rekapitalisierung mit den Kreditgebern von Mavenir unterzeichnet haben.

Diese Transaktion wird die Bilanz von Mavenir erheblich stärken, indem bestehende Schulden in Höhe von über 1,3 Mrd. USD abgebaut und eine neue vorrangige Finanzierung in Höhe von 300 Mio. USD gesichert werden, zusätzlich zu einer kleineren nachrangigen Fazilität, die von Siris und beteiligten Kreditgebern bereitgestellt wird. Mit erhöhter Liquidität, einer stabileren Kapitalstruktur und einer deutlich reduzierten Nettoverschuldung wird Mavenir gut für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg positioniert sein.

Der Umfang und die Struktur dieser finanziellen Umgestaltung spiegeln das Vertrauen und das anhaltende Engagement von Siris und den Kreditgebern wider. Mit dieser verbesserten finanziellen Grundlage wird Mavenir gut positioniert sein, um seine branchenführende Position im Bereich der Mobile Core-Entwicklung weiter auszubauen. Siris wird seine Mehrheitsbeteiligung an Mavenir beibehalten und ein aktiver Partner bleiben, wenn Mavenir seine Vision eines Cloud-nativen, KI-fähigen Netzwerks vorantreibt.

"Wir haben die Cloud-Transformation bei Core und Open RAN vorangetrieben. Mit einer gestärkten Bilanz und einem geringeren Verschuldungsgrad verdoppeln wir unsere Software-Expertise und unser Domänenwissen, um einen umfassenden, durchgängigen, KI-nativen Telco-Stack zu liefern, der Mavenir ein profitables Wachstum sowohl im Core als auch im Open RAN ermöglicht. Wir freuen uns, dass wir unsere führende Rolle im Bereich Mobile Core nutzen können, um softwaregesteuerte Netzwerkumwandlungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt zu beschleunigen", so Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir.

"Dies ist ein entscheidender Moment für unser Unternehmen", sagte Hubert de Pesquidoux, Mavenir Executive Chair und Siris Executive Partner. "Durch die Stärkung unserer Kapitalstruktur werden wir besser in der Lage sein, unsere Strategie umzusetzen, in Innovationen zu investieren und unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Wir sind allen unseren Stakeholdern - unseren Kunden, Partnern, Investoren und insbesondere unseren Mitarbeitern - für ihre unerschütterliche Unterstützung und ihr Vertrauen während dieses Prozesses zutiefst dankbar."

"Mavenir ist seit jeher ein starker Innovator, und wir sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit ihnen fortzusetzen, während sie ihre führende Position in der Softwarebranche weiter ausbauen", so Frank Baker, Co-Founder und Managing Partner von Siris. "Wir freuen uns darauf, Mavenir in diesem nächsten Kapitel der Innovation und des Wachstums zu unterstützen."

Der Abschluss der Transaktion wird in etwa vier bis sechs Wochen erwartet.

Eine ausgefeilte Anlagestrategie

Als Teil dieser breiteren Bemühungen, sich für Wachstum zu positionieren, wird Mavenir sein profitables Core-Segment verdoppeln, eine Suite von Softwareanwendungen, die sich auf Sprach-, Messaging-, Video- und Datendienste konzentriert, während es seine Open RAN-Investitionen verfeinert, um Software in 4G- und 5G-Implementierungen zu priorisieren. Mavenir wird auch seine Open RAN Hardware-IP beibehalten und seine bestehenden Kunden weiterhin unterstützen, um maximale Flexibilität in der sich entwickelnden Open RAN-Landschaft zu gewährleisten. Diese strategische Entscheidung stellt sicher, dass Mavenir bestens positioniert ist, um seinem weltweiten Kundenstamm noch mehr innovative Produkte und Programme zu liefern und gleichzeitig an der Spitze des Open RAN-Ökosystems zu bleiben.

Mavenir wird außerdem die Investitionen in KI-Fähigkeiten in den Geschäftsbereichen Mobile Core und Open RAN beschleunigen, um autonome Netzwerke voranzutreiben, KI-native Lösungen bereitzustellen und neue Umsatzströme durch KI-basierte Lösungen zu erschließen. Diese strategische Ausrichtung entspricht der Vision von Mavenir, die Zukunft der Netzwerke mit Cloud-nativen Lösungen zu gestalten, die in jeder Cloud laufen.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Über Siris

Siris ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Kontrollinvestitionen in nordamerikanische, mittelständische Technologie- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen spezialisiert hat. Siris nutzt sein Netzwerk von exklusiven Executive-Partnern, um die operativen und strategischen Ziele seiner Investitionen zu identifizieren, zu validieren und umzusetzen. Siris hat seinen Sitz in New York und West Palm Beach und hat seit seiner Gründung bis zum 31. Dezember 2024 rund 9 Milliarden Dollar investiert. www.siris.com

Kontakte



Für Mavenir:



Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Für Siris:



Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global