Memecoin-Bullenmarkt wird von Bots gewonnen und Snorter bietet Vorteile

Der nächste Bullenmarkt für die Memecoins steht bevor, aber auch in diesem Sektor hat sich einiges getan und so wird der Handel künftig nicht mehr manuell, sondern automatisch von Bots ausgeführt.

Snorter Token (SNORT) konnte mit seinem Vorverkauf schon über 1 Mio. USD einwerben, da sich frühe Anleger auf diese Weise einen besonderen Vorteil sichern wollten, bevor der Sektor wieder in die Extreme steuert.

Bei diesem handelt es sich um einen auf Telegram basierenden Trading-Bot, welcher auf Solana positioniert ist. Somit soll sich der Memecoin-Sektor von der reinen Viralität zu einem schnelleren und intelligenteren Trading entwickeln, wobei vor allem die Geschwindigkeit und Automatisierung zählen. Genau dem hat sich Snorter gewidmet.

Dieser zeichnet sich durch eine rasante Ausführung und die niedrigsten Gebühren auf dem Krypto-Markt von nur 0,85 % sowie eine auf Solana betriebene Technologie aus. Daher ist er auch für das hochfrequente Memecoin-Trading hervorragend geeignet.

Somit bietet er ein Tool-Kit, welches die meisten anderen Bots lediglich versprechen. Dies sind etwa sekundenschnelle Transaktionen, der Schutz gegenüber Snipers oder das Copy-Trading. All dies ist innerhalb der Telegram-App möglich.

Das Maskottchen in Form des Erdferkels wurde ebenfalls treffend gewählt. Denn seine Mission ist das Erschnüffeln der nächsten großen Marktbewegungen, bevor diese im Chart ersichtlich sind.

Zum aktuellen Zeitpunkt werden die SNORT-Coins für einen Preis von 0,0955 USD angeboten. Dieser wird allerdings nur noch für die nächsten 36 Stunden so niedrig bleiben, da mit der nächsten Phase eine Preiserhöhung verbunden ist.

Darum sind Geschwindigkeit, Automatisierung und Snorter die Zukunft des Memecoin-Tradings

Die vergangenen Memecoin-Bullenmärkte haben sich durch ein großes Chaos ausgezeichnet. So wurden Coins über die sozialen Medien von Influencern verbreitet und günstige Token mit Telegram-Gruppen gepumpt, während sich die Degens verzweifelt auf bereits um 5x gestiegene Coins gestürzt haben.

Darüber hinaus hat sich sogar der US-Präsident Donald Trump mit seinem TRUMP-Coin in das Geschehen eingemischt. Ähnliches geschah bei dem argentinischen Präsidenten Javier Milei, welcher laut einigen mit einem Rug Pull Kasse machen wollte.

Jedoch gab es eine Gruppe von Anlegern, welche dieses Treiben frühzeitig verstand. Meist haben sie Bots für den Handel eingesetzt. Bald werden sie sogar zum nächsten Standard werden, wenn während des Bullenmarktes wieder mehr Kapital in die Kryptowährungen fließt.

Denn mittlerweile haben die Bots ihr Nischendasein verlassen und werden immer mehr zum Alltag der Anleger. Schließlich nimmt die Dynamik schnell zu und viele Coins lassen sich noch gar nicht über die zentralen Kryptobörsen handeln.

Auf dem Memecoin-Markt geht es mittlerweile nicht mehr darum. DEXScreener in der Hoffnung zu aktualisieren, dass man auf X über einen Gewinner stolpert. Stattdessen zählen nun Automatisierung, Präzision und Ausführung, die schneller erfolgt, als man eine Wallet-Adresse eingeben kann.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Markt der Krypto-Trading-Bots weiter expandiert. Während dieser im Jahr 2024 auf 41,6 Mrd. USD geschätzt wurde, werden bis 2033 154 Mrd. USD erwartet. Somit würde es einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14 % entsprechen.

https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/crypto-trading-bot-market-116143

Aber auch die Automatisierung kommt nicht ohne einen Menschen aus. Schließlich muss dieser noch den richtigen Handelsroboter auswählen. Folgt man den Kapitalströmen und der eindeutigen Dominanz der Memecoins auf Solana, so stellt die Wahl des auf der SOL-Chain basierenden Snorter Bots ein No-Brainer dar.

Snorter überzeugt mit seiner rasanten Ausführung

Der Handelsroboter von Snorter soll seine Wettbewerber in den Schatten stellen. So handelt es sich nicht um ein passives Dashboard oder einen verzögerten Signal-Feed. Stattdessen ist es ein Hochleistungshandelsroboter, welcher direkt praktisch über Telegram nutzbar ist. Dabei operiert er in der hohen Geschwindigkeit von Solana.

Die Sub-Sekunden-Swaps werden von einer benutzerdefinierten RPC-Infrastruktur angetrieben, wobei Snorter so optimiert wurde, dass er schneller als durchschnittliche Bots und wesentlich rasanter als manuelle Trader operiert.

In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob es ein neuer Memecoin-Launch, ein Liquiditätsanstieg oder eine Wal-Transaktion ist. Denn Snorter wurde so konzipiert, dass er die Transaktionen ausführt, bevor andere Marktteilnehmer ihren Chart öffnen konnten.

Ein weiterer Vorteil von dem Handelsroboter ist der Schutz gegenüber Frontrunning, da die Nutzer auf diese Weise vor Sandwich-Attacken und weiteren schmutzigen Bot-Taktiken geschützt sind, welche die Rendite der Investoren schmälern.

Somit werden zuverlässigere Einstiege, marktnähere Exekutionen und attraktivere Konditionen geboten, selbst während volatiler Marktphasen. Da Snorter auf Solana basiert, arbeitet er nicht nur schnell, sondern auch dann, wenn andere nicht dazu in der Lage sind.

Während Ethereum-Bots bei steigenden Transaktionspreisen unter Verzögerungen leiden, gedeiht Snorter im Chaos der hohen Volumina, wobei er Trades in Millisekunden bestätigt. Dies ist selbst dann der Fall, wenn der Markt besonders aktiv ist. Dementsprechend wurde er für den Kampf in dem Memecoin-Sektor entwickelt.

Jedoch ist noch mehr von Snorter zu erwarten, da sich das Projekt erst am Anfang befindet. So wird er zu Beginn auf Solana starten, ist aber bereits dazu in der Lage, andere Blockchains zu unterstützen, wie Ethereum, BNB Chain, Polygon und Base.

All diese Chains sollen später noch ergänzt werden, sodass es für Snorter keine Rolle mehr spielt, auf welches Netzwerk sich die Memecoin-Manie als Nächstes bewegt. Schließlich wurde Snorter dafür ausgelegt, zu folgen und zu führen. Dabei ist es eine Engine für Trader, welche das Rennen gewinnen wollen, bevor die nächste Memetoken-Rally beginnt.

Markt erinnert an 2024 und Snorter ist für Anforderungen von 2025 gerüstet

Zum aktuellen Zeitpunkt werden die Memecoins laut den Angaben von CoinMarketCap mit 53,65 Mrd. USD bewertet. Somit befinden sie sich noch immer weit von ihrem Allzeithoch von 137 Mrd. USD entfernt.

Daher stehen die Anzeichen für die Memetoken auch in Richtung weiterer Anstiege, wenn sich das Kapital in der bullischeren Marktphase von den konservativen zu den riskanten Assets verlagern. Ebenso wie Ende des Jahres 2023 und Anfang 2024 verdichten sich nun wieder die Signale.

So kann sich Bitcoin weiterhin nahe seinem Allzeithoch halten, während sich Solana als die Blockchain für die Memecoins und anspruchsvolleren Anwendungen positioniert. Inzwischen erwägt sogar dessen führende Launchplattform Pump.Fun den Start eines eigenen Coins. Ebenso engagieren sich die Kleinanleger wieder stärker, während in den sozialen Medien das Interesse an Presales steigt.

Laut den Angaben von Coinbase hat sich das Handelsvolumen der Memecoins im vierten Quartal 2024 fast verdreifacht. Dabei hat sich Solana zum Marktführer entwickelt, da es sehr niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit sowie einen hohen Datendurchsatz bietet.

Auch das Volumen der dezentralen Kryptobörsen hat nach dem Einbruch im März wieder zugenommen, wie der Website von DeFiLlama zu entnehmen ist. So hat es Mitte Mai mit 29 Mrd. USD das höchste Niveau seit dem November des Jahres 2023 erreicht. Ein Großteil dessen ist auf die auf Solana positionierten Dienste Raydium und Pump.Fun zurückzuführen.

Solana-DEX-Volumen | Quelle: DeFiLlama

All diese Faktoren erinnern an vorherigen Marktphasen. Der Unterschied ist nun allerdings die Erwartungshaltung. Denn die Investoren sind nicht mehr nur auf der Suche nach Memecoins mit einem hohen Steigerungspotenzial. Stattdessen sind sie vor allem an den Memetoken interessiert, welche auch einen realen Nutzen bieten, wie den Bewertungen der Marktführer aus diesem Sektor zu entnehmen ist.

Genau dies repräsentiert auch SNORT, welcher die Trading-Infrastruktur der nächsten Generation betreibt. Denn mit dieser können die Anleger intelligenter handeln. Zudem gewährt dieser seinen Inhabern auch noch besondere Vorteile.

So reduziert das Halten der SNORT-Coins die Handelsgebühren von 1,5 % auf gerade einmal 0,85 %, womit sich über den Zinseszinseffekt langfristig deutlich höhere Gewinne erzielen lassen. Zudem kann damit kein anderer Handelsroboter mithalten.

Ebenso erhalten die Nutzer Zugang zu verschiedenen Trading-Ligen und können mit den Coins weitere Premium-Funktionen freischalten oder den besten Tradern des Copy-Tradings ein Trinkgeld zukommen lassen.

Sobald die dezentrale Governance von Snorter gestartet wird, gewähren die SNORT-Coins ihren Inhabern auch Abstimmungsrechte. Mit diesen können sie mitgestalten, wie hoch die Gebühren ausfallen oder welche Erweiterungen als Nächstes vorangetrieben werden sollen.

Mit Snorter können Memecoins intelligenter gehandelt werden

Snorter soll nicht erst in der fernen Zukunft, sondern bereits in diesem Jahr gestartet werden, auch wenn sich das Projekt bisher noch in der Entwicklung befindet. Durch einen Kauf der SNORT-Coins können Interessierte diesen unterstützen und sich über den Vorverkauf besonders gute Einstiegskonditionen sichern.

Gekauft werden können die Token auf der Snorter-Website mit den Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und mit einer Bankkarte sogar mit Fiatwährungen. Idealerweise nutzen Sie für den Presale die Best Wallet, welche diesen ebenfalls unter ihrer Rubrik "Upcoming Tokens" führt. Herunterladen können Sie diese über Google Play und den Apple App Store.

Lassen Sie sich keine wichtigen Neuigkeiten von Snorter entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Instagram folgen.

