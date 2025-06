HYPE droht Rückfall unter 40 $ - ist der Aufwärtstrend vorbei?

Nach dem explosiven Anstieg in den vergangenen Wochen gerät die Kryptowährung HYPE nun zunehmend unter Druck. Geopolitische Spannungen haben heute wieder für Unsicherheit gesorgt und auf dem Höhepunkt der bisherigen Rallye könnte dem Coin jetzt ein deutlicher Rücksetzer drohen. Anleger fragen sich daher zu Recht: Ist der Aufwärtstrend bereits vorbei, oder handelt es sich nur um eine gesunde Korrektur vor dem nächsten Schub?

Coin von Hyperliquid war im letzten Monat einer der Top-Performer am Markt

Der Krypto-Markt erlebte in den letzten Tagen einige Turbulenzen. Hauptauslöser dafür war die Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran. Da sich dort ein größerer Krieg anzubahnen scheint und die USA jetzt offenbar kurz vor einem Kriegseintritt zugunsten Israels stehen, gab es an den Märkten in den letzten Tagen starke Unsicherheit und Kursverluste.

Im Krypto-Markt fiel die Gesamtmarktkapitalisierung in den letzten Tagen deutlich. Ein Coin, der besonders zu leiden hatte, war HYPE. Die native Kryptowährung des Projektes Hyperliquid brach in den letzten zwei Tagen deutlich im Wert ein und fiel um circa 12 % zurück. Das stellt einen Bruch mit der vorher sehr positiven Wertentwicklung dar.

HYPE wurde erst im November 2024 auf CoinMarketCap gelistet und erlebte unmittelbar danach eine Rallye von 6,4 $ auf über 30 $. Dann kam es zum Jahresbeginn bis April jedoch zu einer Konsolidierung, im Zuge derer der Preis um über 60 % auf 10 $ einbrach. Seit Anfang April konnten die Bullen jedoch wieder die Oberhand gewinnen und einen kontinuierlichen Aufwärtstrend einleiten.

Quelle: Coinmarketcap.com

Der führte HYPE im Verlauf des letzten Monats auch wieder über die 30 $-Marke, und erst am 10. Juni wurde erstmals nachhaltig die 40 $-Marke geknackt. Dabei erreichte HYPE noch vor 2 Tagen, am 16. Juni, ein neues Allzeithoch von 45,59 $. Der jüngste Rückfall bringt den Preis heute jedoch nur noch auf 40,5 $, und die Bullen kämpfen nun damit, die 40 $-Marke zu verteidigen.

Aktuell hat HYPE somit jedoch noch eine Marktkapitalisierung von 13,5 Milliarden $, was dem Coin den Rang 11 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung einbringt. Die Frage, die sich viele Anleger jetzt berechtigterweise stellen, ist natürlich, wie es jetzt mit HYPE weitergehen wird und ob eine größere Korrektur bevorstehen könnte.

Droht jetzt eine größere Korrektur?

Tatsächlich ist der jüngste Rückfall auf zwischenzeitlich bereits unter 40 $ ein Bruch im Aufwärtstrend der vorangegangenen Monate. Durch die Unsicherheit an den Märkten aufgrund des Kriegs im Nahen Osten und generelle Gewinnmitnahmen, nachdem HYPE im Monatsvergleich um über 70 % zugelegt hatte, könnte es jetzt zu einer größeren Konsolidierung kommen.

Sollte der Verkaufsdruck weiter steigen und die Bullen die 40 $-Marke nicht verteidigen können, wäre ein Rücksetzer auf 35 $ oder sogar 30 $ denkbar. Spätestens bei 30 $ sollten die Bullen dann jedoch Support aufbauen und das frühere Allzeithoch als Unterstützung nutzen können. Falls auch das nicht gelingt, wäre sogar ein noch größerer Rücksetzer in Richtung 20 $ denkbar.

Quelle: Coinmarketcap.com

Das Ganze wird jedoch auch maßgeblich davon abhängen, wie sich der restliche Krypto-Markt und die geopolitische Situation entwickeln. Sollte es hier zu einer Entspannung kommen und der Krypto-Markt wieder zu steigen beginnen, würde das sicherlich auch HYPE stärken und den Verkaufsdruck der Bären verringern.

Wenn die 40 $-Marke weiterhin hält, könnte es so zunächst zu einer Konsolidierung zwischen 40 $ und 45 $ und dann sogar zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends kommen. Beim Investieren in HYPE sollten Anleger aktuell jedoch bedenken, dass der Coin bereits auf Top-Niveau gehandelt wird und eine starke Rallye hinter sich hat. Dementsprechend ist das Aufwärtspotenzial hier deutlich geringer als bei jüngeren Altcoin-Projekten wie beispielsweise Bitcoin Hyper mit HYPER.

HYPER stellt eine spannende Investitionsalternative zu HYPE dar

Das ist ein junges Krypto-Projekt, das HYPE zwar in Sachen Coin-Ticker sehr ähnelt, sich jedoch grundlegend von diesem etablierten Altcoin unterscheidet.

Mit Bitcoin Hyper verfolgen die Entwickler des Projektes nämlich das ambitionierte Ziel, die Bitcoin-Blockchain um ihre erste funktionierende L2-Lösung zu erweitern. Bis heute war Bitcoin ja durch die verhältnismäßig teuren Transaktionskosten und vor allem die extrem langsamen Transaktionsgeschwindigkeiten limitiert, und vor allem in Sachen dApps, Meme-Coins und Micro-Payments war die Bitcoin-Blockchain extrem unattraktiv für Anleger.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Nun wollen die Entwickler von Bitcoin Hyper jedoch auf Basis der Solana Virtual Machine eine L2-Lösung aufbauen, mit der Bitcoin deutlich schneller und Transaktionen deutlich günstiger gemacht werden sollen. Das würde Bitcoin natürlich ganz neue Utilitys eröffnen und das Netzwerk auch im DeFi-Space attraktiver machen. Dementsprechend groß ist die Utility, die viele Anleger hier sehen.

Spannend ist, dass der Coin gerade noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting steht und nur im Presale gekauft werden kann. Hier ist HYPER gerade noch für 0,011925 $ erhältlich, und bis heute kamen bereits über 1,37 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, die an die Zukunft von Bitcoin Hyper glauben.

Die im Presale gekauften Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 551 % gestaked werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.