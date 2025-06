ETH-Akkumulation von Walen erreicht neue Dimensionen - darum steigen sie jetzt ein

Die Kryptowährung Ethereum befindet sich derzeit in einer Phase seitwärts gerichteter Konsolidierung, doch währenddessen bauen große Marktteilnehmer ihre Positionen massiv aus. Neue On-Chain-Daten zeigen: Wale akkumulieren ETH aktuell in einem Ausmaß, das seit Jahren nicht mehr beobachtet wurde.

Ethereum-Wale kaufen tagtäglich 800.000 Coins vom Markt

Ethereum befindet sich nun ja bereits seit circa einem Monat in einer engen Konsolidierungs-Range und wird den größten Teil der Zeit zwischen 2500 $ und 2700 $ gehandelt. Dabei kam es innerhalb der letzten 24 Stunden zu einem geringfügigen Wertabfall um 1,5 %. Aktuell ist ETH somit 2535 $ wert. Die Marktkapitalisierung liegt derweil bei 306 Milliarden $, während das 24-stündige Handelsvolumen 23,34 Milliarden $ beträgt.

Während es in der aktuellen Konsolidierung also zahlreiche Käufer, aber eben auch viele Verkäufer zu geben scheint, zeigt sich vor allem bei den größten ETH-Investoren ein interessantes Verhalten. Ethereum-Wale verkaufen gerade nämlich kaum, sondern akkumulieren kräftig weiter. So geht aus jüngsten Daten des Analyseunternehmens Glassnode hervor, dass ETH-Wale bereits seit 5 Tagen in Folge tagtäglich über 800.000 ETH akkumuliert haben. Das entspricht den größten Zuflüssen, die es 2025 überhaupt gab und ist ein klarer Bruch mit der vorher noch deutlich geringeren Akkumulation.

BULLISH: For nearly a week, Ethereum whales have accumulated over 800K $ETH daily. pic.twitter.com/wmayP8s9lK - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 17, 2025

Die Daten decken sich auch mit Daten des Analyseunternehmens CryptoRank.io. Auch hier wird deutlich, dass der Supply an ETH, der von großen Adressen mit 1000-10.000 ETH in ihrem Besitz gehalten wird, zuletzt wieder deutlich angestiegen ist. Bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2024 scheint es kontinuierliche Akkumulation zu geben, die nun in den letzten Wochen noch einmal ganz neue Dimensionen angenommen hat. Dabei erreichte der sogenannte Wal-Supply-Net-Position-Change zuletzt sogar einen Höchststand, der seit 2018 nicht mehr erreicht wurde.

UPDATE: Ethereum whales have been accumulating since H2 2024, with $ETH supply held by large addresses increases. pic.twitter.com/J3XCBksTKx - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 18, 2025

Dass Wale jetzt also so stark ETH kumulieren wie seit sieben Jahren nicht mehr, verdeutlicht den Optimismus, den die größten Marktteilnehmer derzeit gegenüber ETH zu verspüren scheinen. Doch es sind nicht nur anonyme Bitcoin-Wale, sondern auch institutionelle Investoren, die gerade im großen Ausmaß ETH kaufen. So verzeichneten die Ethereum Spot ETFs nämlich zuletzt einen Streak von 19 Handelstagen, an denen durchweg Nettozuflüsse verzeichnet wurden.

Quelle: Farside.co.uk

Rallye auf 3000 $ könnte schneller passieren als die meisten Anleger glauben

Kurstechnisch könnte sich diese Entwicklung natürlich sehr positiv auf Ethereum auswirken. Zum einen durch direkten Kaufdruck durch große Marktteilnehmer und zum anderen auch durch die Signalwirkung, welche dieses Investitionsverhalten auf Privatanleger haben könnte. Wenn Wale kaufen, ist es schließlich meist klug, selbst über Akkumulation nachzudenken, da die größten Marktteilnehmer tendenziell über die besten Marktinformationen und die tiefsten Markteinblicke verfügen.

Sollte es den ETH-Bullen daher gelingen, nach oben hin aus der Konsolidierungs-Range auszubrechen, könnte es schnell zu einer Fortsetzung der Rallye in Richtung 3000 $ kommen. Falls auch die 3000-$-Marke geknackt werden kann, würde das für ETH erstmals seit Jahresbeginn das Potenzial für eine Rallye auf neue Allzeithöchststände eröffnen.

Quelle: Coingecko.com

Natürlich sollten sich Anleger dessen bewusst sein, dass beim Kauf von ETH bei weitem nicht mit dem gleichen Renditepotenzial gerechnet werden darf, welches sich beim Kauf von jüngeren und neueren Kryptowährungen wie beispielsweise SOLX bietet.

Solaxy-Coin bietet mehr Wachstumspotenzial als etablierte Top-Altcoins

Bei SOLX handelt es sich schließlich um einen Coin, der aktuell noch ganz am Anfang seiner Entwicklungen in der sogenannten Presale-Phase steckt. Das heißt, dass er nur über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget gekauft werden kann und noch nicht an Krypto-Börsen gelistet ist.

Im Falle von SOLX ist der offizielle Presale zwar nun schon einige Tage vorbei. Doch Anlegern wird trotzdem noch die Möglichkeit geboten, bis zum offiziellen Börsen-Listing in 5 Tagen zu Presale-Konditionen zu kaufen und sich damit einen günstigen Einstiegskurs von 0,001766 $ pro SOLX zu sichern.

Bis heute kamen hier bereits über 54 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, was den Solaxy Presale bereits zu einem der erfolgreichsten des Jahres macht. Das immense Interesse kann vor allem darauf zurückgeführt werden, dass die Entwickler hier die erste L2-Blockchain für Solana auf den Markt bringen wollen.

Solana verfügt noch über keine eigene L2-Lösung, obwohl die Blockchain vor allem in Zeiten hoher Auslastung und großen Hypes oft überlastet ist und es in der Vergangenheit sogar schon zu Netzwerkausfällen kam. Solaxy könnte hier Abhilfe schaffen und Transaktionen von der Main Blockchain auf die eigene Blockchain auslagern.

Jetzt in SOLX investieren

Wenn die Entwickler erfolgreich sind und das Projekt von Solana adaptiert würde, hätte es dementsprechend deutliches Wachstumspotenzial. Davon könnte dann auch die native Kryptowährung SOLX profitieren.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.