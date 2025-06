ANKARA, Türkei, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarlyHealth Group, ein globaler Pharmadienstleister, gab heute die Übernahme von Corena Ecza Deposu, dem führenden Pharmadistributor in der Türkei, bekannt und stärkt damit seine Position als einer der größten Dienstleister für den Life-Science-Sektor in der Türkei.

Diese Akquisition unterstützt die Strategie der EarlyHealth Group, ein 100-Millionen-Dollar-Portfolio an Initiativen zur Globalisierung des türkischen Pharmamarktes voranzutreiben.

"Durch die Kombination der nationalen Expertise von Corena mit unserer internationalen Plattform sind wir in der Lage, staatliche Exportinitiativen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie zu stärken und die Rolle der Türkei in der klinischen Forschung und pharmazeutischen Innovation voranzutreiben", so Dr. Dan A. Renout, Chief Executive Officer der EarlyHealth Group.

Frau Nihal Aygün, Inhaberin von Corena, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit der EarlyHealth Group besteht seit fast zwei Jahrzehnten. Diese Akquisition und strategische Partnerschaft bekräftigen unser gemeinsames Engagement für nationale Prioritäten, insbesondere die Unterstützung der Bemühungen der Türkei, ihre Abhängigkeit von Arzneimittelimporten zu verringern und das Land als wichtigen Akteur in der globalen pharmazeutischen Lieferkette zu positionieren." Als Teil der EarlyHealth Group wird Corena diese strategischen Initiativen in der gesamten Türkei vorantreiben und als operatives und wissenschaftliches Zentrum zur Förderung der laufenden bilateralen Zusammenarbeit fungieren.

Die feierliche Unterzeichnung fand in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, in Anwesenheit von Seiner Exzellenz Onur Saylan, Generalkonsul der Republik Türkei, statt. Zu den hochrangigen Gästen zählten S. H. Scheich Khalifa bin Khalid Al Hamed, Mitglied der Königsfamilie von Abu Dhabi, Ihre Exzellenz Dr. Annalee Babb, Botschafterin von Barbados in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Herr Ahmed Emre Büyükkiliç, Länderberater des Investitionsbüros der Präsidentschaft der Republik Türkei. Herr Saylan schloss das Event mit den Worten: "Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für den Geist der strategischen Zusammenarbeit zwischen der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dies unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Förderung von Innovationen im Gesundheitswesen, die Förderung grenzüberschreitender Investitionen und den Aufbau einer Plattform für nachhaltiges Wachstum, von der künftige Generationen profitieren werden."

Über Corena

Corena ist ein führendes türkisches Pharmaunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Unterstützung des Marktzugangs und des Vertriebs im Gesundheitswesen. Website: www.corena.com.tr

