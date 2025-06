Zwischen Ruhemodus und Richtungswechsel - Der Donnerstag im ÜberblickDonnerstag, 19. Juni: Ein Tag im Spannungsfeld von Feiertagsidylle und geldpolitischer Kursbestimmung: Während Fronleichnam in vielen Bundesländern für stille Straßen sorgt, stellen gleich mehrere Zentralbanken in Europa wichtige Weichen für ihre Zinspolitik. In Luxemburg rücken Arbeits- und Finanzminister sowie der EuGH ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der US-Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...