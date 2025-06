WTS India will globale Innovation und lokale Entwicklung in Mumbai und Pune vorantreiben.

World Technology, die führende Plattform zur Würdigung menschlicher Erfindungsgabe in Wissenschaft, Technologie und Innovation, gibt den ersten World Technology Summit (WT Summit) bekannt, der vom 5. bis 7. November 2025 in Pune und Mumbai, Indien, stattfinden wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250616639179/de/

Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University will welcome global thought leaders for the inaugural WT Summit.

"Indien bietet die Energie, die Größe und den Erfindungsreichtum, die die Zukunft erfordert", sagte Paul J. Foster, Mitbegründer und Executive Chairman von World Technology. "Der WT Summit ist eine Plattform für mutige Ideen, führende Stimmen und neue Allianzen und wir sind stolz darauf, gemeinsam an der MIT World Peace University in Pune dabei zu sein."

Der WT Summit wurde in Zusammenarbeit mit der MIT World Peace University, einer der führenden Universitäten Indiens, entwickelt und wird globale Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und öffentliche Führung zusammenbringen, um Innovationen in den Bereichen Daten- und Lebenswissenschaften zu erörtern. Im Mittelpunkt des Programms stehen bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen KI, Biotechnologie, Bildung und digitale Infrastruktur.

"Wir bei der MIT-WPU glauben, dass Technologie der Menschheit nicht nur durch Erfindungen, sondern auch durch Absichten dienen muss. Die Ausrichtung des World Technology Summit in Bharat ist ein klarer Aufruf an die Welt, dass die Zukunft der globalen Innovation inklusiv, ethisch und in Frieden verankert sein muss, um einen gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen", erklärte Dr. Rahul V. Karad, Executive President der MIT World Peace University in Pune, Bharat.

"Wir sind stolz darauf, den ersten World Technology Summit auszurichten", sagte Dr. Prasad D. Khandekar, Chief Academic Officer bei der MIT-WPU. "Dieser Moment spiegelt sowohl Bharats Ambitionen als auch das Engagement unserer Institution wider, Technologie mit Sinn voranzutreiben."

Professor Ganesh Kakandikar, stellvertretender Dekan für Außenbeziehungen, wird die Zusammenarbeit zwischen beiden Teams koordinieren, um einen erfolgreichen Verlauf des Gipfels zu gewährleisten. Der Gipfel in Indien wird ein bedeutendes Ereignis sein, das die Harmonie zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden an der Schnittstelle der Technologie widerspiegelt.

"Dieser Gipfel rückt Einfallsreichtum in den Mittelpunkt", sagte Deborah Pandit-Sawaf, Vorsitzende der WT Summit 2025 India Coordination Commission. "Wir bringen die Menschen und Plattformen zusammen, die die Zukunft gestalten und Indien ist der Ort, an dem alles beginnt."

Der WT Summit bietet hochkarätige Keynotes, eindrucksvolle Demonstrationen und von Jugendlichen gestaltete Programme, die zur Zusammenarbeit und zu konkreten Fortschritten anregen sollen.

Über World Technology

World Technology (WT) ist eine globale Organisation, die die Welt der Technologie, Wissenschaft und Innovation zusammenbringt. Die World Technology Games sind der jährliche Flaggschiff-Wettbewerb, der den Einfallsreichtum der Menschen in den Bereichen Leben, Erde, Daten und Industrielle Wissenschaften feiert. Die jährliche fünftägige Veranstaltung, die 2026 zum ersten Mal stattfinden wird, bringt Wissenschaftler, Ingenieure, Technologen und Innovatoren aus der ganzen Welt zusammen. Der World Technology Summit findet in wichtigen Städten weltweit statt und konzentriert sich auf die größten Herausforderungen der Menschheit. WT wird von einem erfahrenen Führungsteam und einer globalen Beratergruppe aus führenden Experten geleitet, deren Mission es ist, den großartigen menschlichen Erfindungsreichtum hinter den größten Fortschritten der Welt von heute und morgen zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter https://worldtechnology.games.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250616639179/de/

Contacts:

E-Mail media@worldtechnology.games für Medienanfragen.