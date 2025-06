Ververica, der ursprüngliche Entwickler von Apache Flink® und ein führender Anbieter von Stream-Processing-Technologie, gab heute eine neue Partnerschaft mit Aiven bekannt, der KI-fähigen Open-Source-Cloud-Datenplattform. Durch diese Partnerschaft kann Aiven seinen Kunden die Unified Streaming Data Platform von Ververica anbieten und damit den Zugang zu Streaming-Datenfunktionen der Enterprise-Klasse für datengesteuerte Unternehmen auf der ganzen Welt erweitern.

Im Rahmen der Partnerschaft können Aiven-Kunden nun mit der leistungsstarken Plattform von Ververica Stream-Verarbeitung der Enterprise-Klasse nutzen und so Entscheidungen und Maßnahmen auf Basis von Daten aus beliebigen Quellen schnell treffen. Darüber hinaus erhalten sie Unterstützung durch die Experten der ursprünglichen Entwickler von Apache Flink.

"Bei dieser Partnerschaft geht es darum, Reibungsverluste zu beseitigen und echten Geschäftswert zu schaffen", so Vladimir Jandreski, Chief Product Officer bei Ververica. "Aiven-Nutzer, die Kafka einsetzen, können nun über unsere Plattform für Unternehmen nahtlos in die Echtzeit-Stream-Verarbeitung mit Apache Flink® einsteigen. Und für Ververica-Nutzer vereinfacht Aiven den Betrieb mit einem bewährten Managed Service. Gemeinsam senken wir die Hürden für skalierbares, leistungsstarkes Streaming."

"Durch die Partnerschaft mit Ververica erhalten unsere Kunden direkten Zugang zu Stream-Verarbeitung der Enterprise-Klasse, die von den Entwicklern von Apache Flink bereitgestellt wird", so Conor Forde, SVP Go To Market bei Aiven. "Gemeinsam vereinfachen wir die Entwicklung skalierbarer Echtzeitanwendungen mit kompetentem Support und erschließen schneller mehr Wert aus Streaming-Daten."

Dies ist der erste Schritt einer weiteren Zusammenarbeit, mit der Aiven und Ververica eine führende Position einnehmen wollen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Wert aus ihren Daten zu schaffen.

Über Ververica

Ververica, der ursprüngliche Entwickler von Apache Flink®, unterstützt Unternehmen mit leistungsstarken Lösungen für Daten-Streaming und -Verarbeitung. Das Unternehmen optimiert Abläufe, steigert die Effizienz von Entwicklern und ermöglicht es Kunden, Anwendungsfälle in Echtzeit zuverlässig und sicher zu lösen. Die fortschrittliche Streaming-Datenplattform von Ververica, die auf der cloudnativen VERA-Engine basiert, revolutioniert Apache Flink® und macht es Unternehmen einfach, Datenerkenntnisse in großem Maßstab zu nutzen. Mit Ververica können Kunden alle geschäftlichen SLAs erfüllen und dabei fortschrittliche Daten-Streaming- und Verarbeitungsfunktionen in Echtzeit oder im Lakehouse nutzen. Ververica ermöglicht es Unternehmen, Daten über unzählige Anwendungsfälle hinweg zu verbinden, zu verarbeiten, zu verwalten und zu analysieren mit flexiblen Bereitstellungsoptionen, darunter Public Cloud, Private Cloud oder On-Premise-Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie unter ververica.com

Über Aiven

Aiven ist ein globales Open-Source-Datenplattformunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, mehr Wert aus ihren Daten zu schöpfen. Als vertrauenswürdige Grundlage für Innovationen kombiniert die umfassende Cloud-Datenplattform von Aiven Tools zum Streamen, Verwalten und Analysieren von Daten auf einfache, sichere und schnelle Weise. Aiven genießt das Vertrauen von Kunden weltweit, die damit Anwendungen der nächsten Generation entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter aiven.io

