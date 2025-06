Aktiv verwalteter, nachhaltiger OGAW-Fonds mit Schwerpunkt auf Schwellenländern

Stone Harbor Investment Partners, ein Investmentmanager von Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS), hat den Stone Harbor Emerging Markets Climate Impact Debt (Bloomberg: STHEMDI) (der "Fonds") aufgelegt, einen OGAW-Fonds, der gemäß der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über Nachhaltigkeit im Finanzbereich (SFDR) als Artikel-9-Fonds klassifiziert ist und sich mit den Dekarbonisierungsbemühungen in Schwellenländern (EM) befasst, während er gleichzeitig attraktive langfristige Gesamtrenditen für Anleger anstrebt.

Der Fonds investiert in nachhaltige Schuldtitel, deren Erlöse für Umweltaktivitäten, Vermögenswerte, Projekte oder Ausgaben verwendet werden, wobei auch Sozialanleihen zulässig sind, die von EM-Unternehmen, Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und supranationalen Emittenten in Hartwährungen begeben werden. Der Fonds verfolgt das nachhaltige Ziel, den Übergang zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaft zu fördern, und strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index (GESSIE EM Credit Div USD Hedged) an.

"Stone Harbor berücksichtigt seit weit über einem Jahrzehnt Nachhaltigkeitsfaktoren im Anlageprozess für EM-Anleihen. Da die Emission von Anleihen aus Schwellenländern parallel zur Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen Anlagelösungen zugenommen hat, haben wir eine umfassende Plattform entwickelt, die das gesamte Spektrum der Schwellenländeranleihen abdeckt", erklärte James E. Craige, CFA, Chief Investment Officer und Leiter des Bereichs Emerging Markets bei Stone Harbor, der die Verwaltung des Fonds überwacht. "Der neue Fonds vereint unsere spezialisierten Anlagekompetenzen in Schwellenländern mit einem nachhaltigen Anlagekonzept, das die Anforderungen von institutionellen Anlegern gemäß Artikel 9 erfüllt."

Neben Craige gehören zum Investmentteam von Stone Harbor, das den Fonds verwaltet, der stellvertretende Chief Investment Officer Stuart Slater-Booth sowie die Portfoliomanager Steffen Reichold, Richard Lange und Darin Batchman.

"Der Markt für grüne und nachhaltige Anleihen aus Schwellenländern hat sich rasant entwickelt und bietet nun eine breite Diversifizierung in liquiden Märkten. Der Fonds strebt den Zugang zu messbaren, wirkungsvollen Anlagen bei gleichzeitig attraktiven risikobereinigten Renditen an", erklärte Reichold.

Die Anlagen des Fonds werden anhand des SFDR-Rahmenwerks für nachhaltige Anlagen von Stone Harbor identifiziert und ergänzen den Artikel-8-OGAW-Fonds des Unternehmens, den Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund.

"Zur Unterstützung unserer Nachhaltigkeitsstrategie hat Stone Harbor uns dabei unterstützt, unser Portfolio von traditionellen EM-Anleiheinvestments auf eine Strategie umzustellen, die sich auf grüne und nachhaltige Anleihen konzentriert und gemäß den Anforderungen von Artikel 9 verwaltet wird", erklärte Marius Daheim von BarmeniaGothaer Asset Management mit Sitz in Köln.

Über Stone Harbor Investment Partners

Stone Harbor Investment Partners ist ein globaler Kreditspezialist mit drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Anleihen aus Schwellen- und Industrieländern. Das Investmentteam von Stone Harbor bestehend aus Portfoliomanagern, Kreditanalysten, Ökonomen, quantitativen Analysten und Risikomanagement-Experten arbeitet diszipliniert und regelmäßig zusammen, um einen sorgfältig ausgearbeiteten globalen makroökonomischen Ausblick und einen strategischen Allokationsrahmen zu erstellen. Als recherchenorientiertes Unternehmen analysiert Stone Harbor die Fundamentaldaten eingehend, um die Attraktivität einzelner Kredite, Währungen, Zinssätze und Zinsstrukturkurven zu ermitteln und so die besten Anlagen innerhalb ausgewählter Anlageklassen zu finden.

Über Virtus Investment Partners, Inc.

Virtus Investment Partners (NYSE: VRTS) ist eine einzigartige Partnerschaft von Boutique-Investmentmanagern, die sich ganz dem langfristigen Erfolg privater und institutioneller Anleger verschrieben haben. Wir bieten Anlageprodukte und -dienstleistungen von unseren Investmentmanagern, die jeweils einen eigenen Anlagestil und einen eigenständigen Anlageprozess verfolgen, sowie von ausgewählten Unterberatern an. Anlagelösungen sind für verschiedene Disziplinen und Produkttypen verfügbar, um den vielfältigen Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Anlagepartnern und unseren Strategien finden Sie unter virtus.com.

Risikoüberlegungen

Zinssatz: Der Wert von Schuldtiteln kann aufgrund von Zinsänderungen steigen oder fallen, wobei dieses Risiko bei Wertpapieren mit längeren Laufzeiten erhöht sein kann. Wechselkurs: Schwankungen der Wechselkurse zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen können sich negativ auf den Wert der Anteile des Portfolios auswirken. Risiken in Schwellenländern: Anlagen in Schwellenländern können mit einem höheren Risiko verbunden sein. Vermögenswerte werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß verwahrt und können infolgedessen verloren gehen. In Schwellenländern kann es schwieriger sein, Vermögenswerte zu einem angemessenen Preis zu veräußern. ESG: Die Auslegung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien ist subjektiv, was bedeutet, dass der Fonds in Unternehmen investieren kann, in die ähnliche Fonds nicht investieren (und somit eine andere Wertentwicklung erzielen) und die nicht mit den persönlichen Ansichten einzelner Anleger übereinstimmen. Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Portfolio kann dazu führen, dass sich das Portfolio anders entwickelt als andere Portfolios. Stone Harbor Investment Partners ist zwar der Ansicht, dass die Einbeziehung von ESG-Faktoren in den Anlageprozess des Portfolios das Potenzial hat, zur Wertentwicklung beizutragen, jedoch werden ESG-Faktoren möglicherweise nicht bei jeder Anlageentscheidung berücksichtigt, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Einbeziehung von ESG-Faktoren zu einer besseren Wertentwicklung führt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Integration von ESG-Kriterien und das Engagement die Qualität der Vermögensallokation oder des Portfoliomanagements verbessern. ESG-Merkmale und -Risiken können sich erheblich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung eines Fonds auswirken. Kreditrisiko: Die Emittenten von Wertpapieren oder ähnlichen Instrumenten, die wir erwerben, sind möglicherweise nicht in der Lage, Zahlungen zu leisten, was zu einem Verlust Ihrer Anlage führen könnte. Dieses Risiko ist bei Anlagen mit mittlerer oder niedriger Bonität höher. Gegenpartei: Es besteht das Risiko, dass eine Partei, auf die sich das Portfolio zur Abwicklung einer Transaktion verlässt, ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Derivaterisiko: Eine geringfügige Wertänderung des Basiswerts kann zu einer erheblichen Wertänderung des Derivats führen, was einen Verlust für den Fonds zur Folge haben kann. Anlagerisiko: Investitionen unterliegen Risiken, einschließlich des Risikos eines möglichen Kapitalverlusts. Prospekt: Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Abschnitt "Merkmale und Risiken von Wertpapieren und Anlagetechniken" des Prospekts.

Der oben beschriebene Fonds ist ein Teilfonds der Stone Harbor Investment Funds plc (der "Fonds"), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland gegründet wurde und als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) aufgelegt wurde. Bitte beachten Sie den aktuellen Prospekt und die entsprechenden PRIIPS-KID/KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt des Fonds, die PRIIPS-KID/KIID für jede Anteilsklasse des Fonds (in einer Amtssprache des jeweiligen Landes) und die Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) sind online unter globalfunds.virtus.com abrufbar, oder können auf Anfrage per E-Mail an legal@shipemd.com angefordert werden. Anteilsklassen bestimmter Teilfonds sind derzeit gemäß der OGAW-Richtlinie für den Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gemeldet. Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den Vertrieb des Teilfonds in einem Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anteilinhaber im betroffenen Mitgliedstaat über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile am Fonds innerhalb von mindestens 30 Werktagen ab dem Datum dieser Mitteilung ohne Gebühren oder Abzüge zurückzugeben. Die Teilfonds wurden nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung oder dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Der Fonds ist nicht in den USA oder für US-Personen zum Verkauf verfügbar. Die auf dieser Seite dargestellten Informationen und Materialien dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Die auf dieser Seite angezeigten Informationen stellen in bestimmten Rechtsordnungen ein Werbedokument dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

