Der Log Explorer ist nun vollständig in das Netzwerk von Cloudflare integriert und macht es Unternehmen noch einfacher, wichtige Sicherheitsinformationen automatisch zu erkennen und Risiken zu minimieren ganz ohne Konfiguration

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, hat die allgemeine Verfügbarkeit von Cloudflare Log Explorer bekannt gegeben, mit dem Unternehmen sofortigen Zugriff auf wichtige Sicherheits- und Leistungsinformationen in ihren IT-Umgebungen erhalten. Kunden können nun Sicherheitsangriffe mit Einblicken auf Log-Ebene für ihr gesamtes Unternehmen analysieren, untersuchen und überwachen nativ innerhalb des Cloudflare Dashboards. Dadurch entfällt die Weiterleitung von Logs an Sicherheitsanalyse-Tools von Drittanbietern, was den Sicherheits-Teams Zeit spart und die Gesamtkosten senkt.

Sicherheits- und Betriebsteams sind auf Logs angewiesen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen sie Probleme beheben, Sicherheitsvorfälle untersuchen und die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Anwendungen und Infrastrukturen optimieren können. Heutzutage sind Unternehmen oft auf externe Überwachungstools angewiesen, um Protokolle zu erfassen und diese Transparenz zu erhalten. Die Konfiguration all dieser Tools ist jedoch umständlich und teuer Unternehmen müssen Speicherplatz einrichten und bezahlen ganz zu schweigen davon, dass sie eine proprietäre Abfragesprache lernen müssen, um einfach auf ihre eigenen Daten zugreifen zu können. Der Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen führt außerdem zum Verlust des Kontexts potenzieller Bedrohungen und verlangsamt die Reaktionszeiten, sodass Teams Probleme nicht schnell lösen können. Oft handelt es sich dabei um große Datenmengen, was die Kosten und die Komplexität weiter erhöht.

"Der Markt für Log-Management ist schon viel zu lange unnötig komplex und teuer. Wir sind der Meinung, dass Unternehmen Besseres verdienen, und dank der Größe unserer Plattform sind wir einzigartig positioniert, um Unternehmen eine schnellere und einheitlichere Möglichkeit zu bieten, Transparenz zu gewinnen und alle Risiken für ihr Geschäft zu verstehen", so CJ Desai, President of Product and Engineering bei Cloudflare. "Cloudflare erkennt Bedrohungen bereits schneller als jede andere Lösung auf dem Markt. Durch die Kombination unserer Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen mit nativem Log-Management sind wir nun einen Schritt näher daran, unseren Kunden den Verzicht auf bestimmte Tools von Drittanbietern wie SIEMs zu ermöglichen."

Log Explorer wurde bereits von über 500 Kunden getestet, die damit Probleme untersuchen, schneller reagieren und die Kosten für die Speicherung von Protokollen senken konnten ohne das Cloudflare-Dashboard verlassen zu müssen. Mit der allgemeinen Verfügbarkeit erweitert Cloudflare diese Funktionen nun für alle Nutzer und bietet Unternehmen folgende Vorteile:

Reduzierung der Kosten und Komplexität von Tools von Drittanbietern: Dank der Einrichtung mit einem Klick können Sie sofort mit der Analyse von Cloudflare-Protokollen beginnen ohne Pipelines, Versand oder Anpassungen.

Dank der Einrichtung mit einem Klick können Sie sofort mit der Analyse von Cloudflare-Protokollen beginnen ohne Pipelines, Versand oder Anpassungen. Untersuchen Sie Sicherheits- und Leistungsprobleme aus einer einzigen Quelle: Unternehmen können HTTP-, Sicherheitsereignis- und Zero Trust-Protokolle nativ in Cloudflare durchsuchen.

Unternehmen können HTTP-, Sicherheitsereignis- und Zero Trust-Protokolle nativ in Cloudflare durchsuchen. Beheben Sie Probleme schneller mit einer Antwort direkt im Dashboard: Unternehmen können sofort Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen zu reduzieren ohne das Cloudflare-Dashboard verlassen zu müssen.

Unternehmen können sofort Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen zu reduzieren ohne das Cloudflare-Dashboard verlassen zu müssen. Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit flexibler Aufbewahrung: Mit Log Explorer können Unternehmen bald ganz einfach benutzerdefinierte Richtlinien für die Aufbewahrung von Protokollen festlegen, um Audit-, Compliance- oder interne Governance-Anforderungen zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Cloudflare Log Explorer

Blog: Cloudflare Log Explorer ist jetzt allgemein verfügbar und bietet native Observability und Forensik

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

