Rupert Ecker wird neuer CEO der Grand Casino Kursaal Bern AG



19.06.2025 / 06:55 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Rupert Ecker zum neuen CEO des Grand Casino Kursaal Bern ernannt wird. Rupert Ecker wird sein neues Amt am 15. September 2025 antreten. Er übernimmt damit die Position von Ludwig Nehls, der am 31. Oktober 2025 in den Ruhestand geht. Der 52-jährige Ecker studierte Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm und verfügt über langjährige internationale operative Erfahrung im iGaming-Sektor, die er unter anderem bei beruflichen Stationen in Malta, Gibraltar und der Schweiz sammelte. In diesem Umfeld verantwortete er erfolgreiche Markteintritte und setzte innovative Konzepte sowie nachhaltige Wachstumsstrategien um. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis für Digitalisierung und seiner ausgeprägten Kenntnis der Branchendynamik treibt er Innovation und unternehmerische Entwicklung gezielt voran. In seiner letzten Funktion war Rupert Ecker Managing Director des erfolgreichen Schweizer Online-Casinos «PASINO.ch» in Genf. «Mit Rupert Ecker konnten wir einen CEO gewinnen, der neue Impulse für das landbasierte Casino in Bern setzt und zugleich unsere Wachstumsstrategie für 7melons.ch mit fundierter iGaming-Expertise und unternehmerischer Führungskraft gezielt weiterentwickelt. Seine internationale Erfahrung macht ihn zur idealen Besetzung für die strategische Leitung beider Bereiche», freut sich Ueli Winzenried, Verwaltungsratspräsident der Grand Casino Kursaal Bern AG. Kontakt Ueli Winzenried Verwaltungsratspräsident der Grand Casino Kursaal Bern AG Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG winzenried@drpb.ch ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das in die ACCOR-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

