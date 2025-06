Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Gründet Lokales Joint Venture zur Pionierarbeit in Südostasiens Größter DigitalwirtschaftDas in Singapur ansässige Edena Capital Partners und seine koreanische Technologie-Tochtergesellschaft Group KS haben heute ihren strategischen Eintritt in den indonesischen digitalen Wertpapiermarkt angekündigt, nachdem sie erfolgreich das Joint Venture "Edena Capital Nusantara" mit prominenten indonesischen Partnern gegründet haben, um die Entwicklung von Security Token Offering (STO) Börsen in ASEANs größter Volkswirtschaft zu pionieren.Das Joint Venture wurde durch eine Unterzeichnungszeremonie in Jakarta heute formalisiert, mit Wook Lee (CEO) und Chase S. Cho (Co-CEO), die Edena Capital Partners vertraten, neben den indonesischen Partnern PT Dua Saudara Nusantara und PT Milkyverse Dunia Digital. An der Zeremonie nahmen wichtige Interessenvertreter teil, darunter Rendy Ronaldy Bimantara (CEO, PT Dua Saudara Nusantara), Yayang Ruzaldy (Co-Vertreter, PT Dua Saudara Nusantara) und Rob Clinton Kardinal (Vertreter, PT Milkyverse Dunia Digital).Pionier der ASEAN Digital Securities Transformation"Nach der Etablierung unserer starken lokalen Partnerschaft sind wir nun positioniert, Indonesiens inaugurales STO-Börsen-Sandbox-Programm zu betreten und ASEANs führende digitale Wertpapierinfrastruktur aufzubauen", sagte Wook Lee, CEO von Edena Capital Partners. "Dieses Joint Venture ermöglicht es uns, Indonesiens 270 Millionen Menschen mit internationalen Kapitalmärkten zu verbinden, während wir das Fundament für ASEANs digitales Wertpapier-Ökosystem schaffen. Wir integrieren dies mit unserem bewährten Börsenbetrieb in Kambodscha und strategischen Partnerschaften in Malaysia."Durch Edena Capital Nusantara wird das Unternehmen die "Edena Indonesia" STO-Börse betreiben und seine Position als erste internationale Plattform zementieren, die Indonesiens erste STO-Sandbox-Gelegenheit erfasst und ASEANs digitale Wertpapierevolution anführt.ASEAN Digital Securities Leadership-StrategieEDENAs Strategie für den Eintritt in den indonesischen Markt zeigt regionale Vorteile:- Strategische Partnerschaft: Joint Venture mit indonesischen Marktführern- Regionale Hub-Entwicklung: Positionierung Indonesiens als ASEANs digitales Wertpapierzentrum- Grenzüberschreitende Integration: Verbindung Indonesiens mit dem breiteren ASEAN-Netzwerk für digitale Wertpapiere- Umfassende Assets: Kohlenstoffkredite und umfassende tokenisierte Asset-AngeboteDie Plattform wird der Tokenisierung von Kohlenstoffkrediten Priorität einräumen - in Übereinstimmung mit Präsident Jokowis Green Recovery-Initiativen und Indonesiens Kohlenstoffneutralitätsverpflichtungen für 2030, während sie umfassende digitale Wertpapierfähigkeiten aufbaut, die Indonesien als ASEANs Innovationszentrum etablieren.Fortgeschrittene Infrastruktur für Regionales WachstumMit Betrieb von Singapur aus und regulatorischer Expertise in ASEAN-Jurisdiktionen hat EDENA STO-Infrastruktur für Multi-Jurisdiktions-Compliance entwickelt. Die hybride Blockchain-Architektur ermöglicht regulatorische Einhaltung und grenzüberschreitende Transaktionen über verschiedene Frameworks hinweg.EDENAs Ansatz konzentriert sich auf den Aufbau integrierter Infrastruktur, die regionale Märkte verbindet. Mit dem globalen STO-Markt, der bis 2030 auf 2,4 Billionen Dollar projiziert wird, positioniert der Eintritt des Unternehmens in Indonesien es, um ASEANs digitale Wertpapiertransformation anzuführen und regionale digitale Finanzführerschaft zu etablieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714559/Image__EDENA_Indonesia_Market_Entry_Press_Release_20250618.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/edena-kundigt-eintritt-in-den-indonesischen-digitalen-wertpapiermarkt-an-302486012.htmlPressekontakt:media@edenacapital.com,investors@edenacapital.comOriginal-Content von: Edena Capital Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102360/100932711