Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung



19.06.2025 / 07:00 CET/CEST





Der Verwaltungsrat hat folgende Änderungen in der Konzernleitung per

1. Juli 2025 beschlossen. Nitin Chalke, derzeit Länderchef Schindler Indien, wird in die Konzernleitung berufen und die Verantwortung für Asien-Pazifik übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Robert Seakins an, der nach 22 Jahren im Unternehmen und acht Jahren in der Konzernleitung in den Ruhestand geht. Als Mitglied der Konzernleitung hat Robert Seakins massgeblich zu Schindlers Erfolg in Asien-Pazifik beigetragen sowie den Bereich Field Quality & Excellence gestärkt. Nitin Chalke begann seine Laufbahn als Director Field Operations bei Schindler Indien im Jahr 1998. Danach war er in verschiedenen Führungspositionen in Asien-Pazifik und Nordamerika bei der Eaton Corporation tätig. Seit seiner Rückkehr zu Schindler als Länderchef Indien im Jahr 2023 hat Nitin Chalke das Geschäft in Indien erheblich ausgebaut. Nitin Chalke hat einen Abschluss in Maschinenbau vom Sardar Patel College of Engineering, Mumbai, Indien, und einen Abschluss in Management und Marketing vom Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai, Indien. Die Konzernleitung setzt sich somit per 1. Juli 2025 wie folgt zusammen:

Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europa-Süd), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asien-Pazifik), Patrick Hess (Europa-Nord), Vikén Martarian (Amerika und Fahrtreppen), Hugo Martinho (Human Resources) und Meinolf Pohle (China). Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen über 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

Katherine Lee | Head of External Communications

Phone +41 414 45 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99

katherine.lee@schindler.com Schindler Management AG

Zugerstrasse 13

6030 Ebikon

Schweiz Tel. +41 41 445 32 32

corporate.communications@schindler.com

group.schindler.com



Ende der Medienmitteilungen