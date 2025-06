DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen von möglicher Eskalation des Nahostkrieges belastet

DOW JONES--Die Aussicht auf eine Eskalation des Nahostkrieges belastet am Donnerstag die asiatischen Aktienmärkte einschließlich Australien. Laut einem Bloomberg-Bericht könnten die USA schon in den nächsten Tagen in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingreifen und den Mullahstaat angreifen. US-Präsident Donald Trump äußerte sich nicht eindeutig zu einem möglichen Eingreifen der USA, schloss einen solchen Schritt aber auch nicht völlig aus, nachdem der oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, die Trump-Forderung nach einer Kapitulation zurückgewiesen hatte.

Von Panik kann aber keine Rede sein. Die Ölpreise fallen zum Teil sogar und der japanische Yen, der zunächst als vermeintlich sicherer Hafen angezogen hatte, gibt seine Aufschläge zum Teil wieder ab.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank brachte indes keine Überraschungen und gibt dem Markt daher kaum Impulse. Wie erwartet hielt die Fed den Leitzins stabil und die Tür für weitere Zinssenkungen im zweiten Halbjahr offen. Jedoch senkten die Währungshüter ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr. Während der anschließenden Pressekonferenz wies Fed-Chairman Jerome Powell aber zugleich auf erhöhte Inflationsgefahren hin, die sich aus der Zollpolitik der US-Regierung und dem Nahostkonflikt ergeben könnten.

Nach den heftigen Vortagesverlusten sinkt der HSI in Hongkong um weitere 2 Prozent. Auf dem chinesischen Festland gibt der Schanghai-Composite 0,9 Prozent ab. In Japan sinkt der Nikkei-225 um 0,7 Prozent auf 38.599 Punkte - angeführt von Verlusten bei Elektronik- und Pharmawerten. So geben Sony 2,4 Prozent und Daiichi Sankyo 1,7 Prozent ab. In Südkorea büßt der Kospi 0,2 Prozent ein, in Australien hält sich der S&P/ASX-200 recht wacker und zeigt sich kaum verändert - trotz einer gestiegenen Arbeitslosigkeit im Mai. Die schwachen Daten könnten Argumente für Leitzinssenkungen liefern und stützen daher eher den Markt - der australische Dollar gibt passend mit den Daten ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.535,20 +0,0% +4,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.599,48 -0,7% -3,4% 08:30 Kospi (Seoul) 2.967,45 -0,2% +23,7% 08:30 Schanghai-Comp. 3.359,78 -0,9% +1,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.231,48 -2,0% +19,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:08 % YTD EUR/USD 1,1467 -0,1 1,1483 1,1521 +10,9% EUR/JPY 166,31 -0,2 166,61 166,90 +2,4% EUR/GBP 0,8552 -0,0 0,8556 0,8553 +3,3% GBP/USD 1,3409 -0,1 1,3420 1,3470 +7,3% USD/JPY 145,03 -0,1 145,10 144,87 -7,6% USD/KRW 1.377,96 0,6 1.370,19 1.369,15 -6,5% USD/CNY 7,1753 -0,1 7,1805 7,1758 -0,4% USD/CNH 7,1925 -0,0 7,1929 7,1864 -2,0% USD/HKD 7,8498 0,0 7,8492 7,8498 +1,0% AUD/USD 0,6491 -0,2 0,6507 0,6511 +4,7% NZD/USD 0,5999 -0,5 0,6030 0,6039 +7,6% BTC/USD 104.894,75 -0,2 105.075,45 104.833,05 +10,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,33 75,09 -2,3% -1,76 -1,1% Brent/ICE 76,40 76,08 +0,4% +0,32 +2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.373,35 3.369,15 +0,1% +4,20 +29,0% Silber 32,00 32,02 -0,1% -0,02 +16,4% Platin 1.167,47 1.153,82 +1,2% +13,65 +26,1% Kupfer 4,84 4,85 -0,3% -0,01 +17,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

