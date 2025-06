© Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Guggenheim-Analyst John DiFucci hebt Oracle auf ein Rekord-Kursziel und sieht den Tech-Riesen am Beginn eines massiven Aufschwungs.Die Aktien von Oracle stehen im Fokus der Wall Street: Die Investmentbank Guggenheim hat das Kursziel für den US-Softwareriesen von 220 auf 250 US-Dollar erhöht - der höchste Wert unter allen Analystenhäusern, wie Daten von LSEG zeigen. Das entspricht einem Kurspotenzial von über 20 Prozent. Guggenheim-Analyst John DiFucci, der bereits länger zu den optimistischen Stimmen bei Oracle zählt, bekräftigte seine Kaufempfehlung und bezeichnete die Aktie erneut als eine seiner "Best Ideas". In einer Mitteilung an Kunden schrieb er: "Wir glauben, dass Oracle kurz vor …