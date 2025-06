FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Anleger bleiben am Donnerstag wohl auf Abstand zu Aktien aus Deutschland. Nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der Notenband Fed und angesichts der weiter nicht klaren Position der USA im Nahostkrieg fehlen die Argumente, um bei Aktien zuzugreifen. Die Furcht vor einer Eskalation des Krieges bleibt präsent. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 0,2 Prozent tiefer auf 23.273 Punkte. Unter 23.262 Zählern würde der deutsche Leitindex ein neues Tief seit sechs Wochen markieren, nachdem er am Vortag unter eine wichtige Unterstützung gerutscht war. Wie sich die USA im Krieg zwischen dem Iran und Israel entscheiden, ist weiterhin offen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zeigen, dass dieser sich weiter nicht auf einen klaren Kurs festlegen will. Die Fed ist unterdessen nicht auf Trumps Forderungen eingegangen und hat den US-Leitzins unverändert belassen.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Zinsentscheidung und Prognosen der US-Notenbank Fed sind am Mittwoch quasi zu einer Nullnummer für die Wall Street geworden. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 42.171,66 Punkten. Zwischenzeitliche moderate Gewinne nach den Aussagen der Fed zu Inflation, Wachstum und Zinsen gab der Dow im späten Handel wieder ab. "Die Fed tendiert weiterhin zu Zinssenkungen, der Zeitpunkt dafür dürfte sich aber nach hinter verschieben", interpretierte Ökonom James Knightley von der Bank ING die Aussagen der Notenbank.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Der Nahostkrieg zwischen Israel und dem Iran bleibt im Fokus, da die Reaktion der USA weiterhin ungewiss ist. Dies sorgt an den Märkten für Unsicherheit. Die US-Notenbank lieferte am Vorabend unterdessen keine wesentlichen Überraschungen. Sie tastete wie erwartet den Leitzins nicht an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 0,8 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,9 Prozent nach und der Hongkonger Hang Seng fiel um 2,1 Prozent.



DAX 23.317,81 -0,50%

XDAX 23.310,28 -0,08%

EuroSTOXX 50 5.266,91 -0,41%

Stoxx50 4.471,74 -0,42%



DJIA 42.171,66 -0,11%

S&P 500 5.980,87 -0,03%

NASDAQ 100 21.719,69 0,00%°



Bund-Future 131,06 -0,01%°

Euro/USD 1,1468 -0,11%

USD/Yen 145,05 -0,06%

Euro/Yen 166,34 -0,17%°



Bitcoin 104.998 0,07%

(USD, Bitstamp)°



Brent 76,54 -0,16 USD WTI 75,09 -0,05 USD°

