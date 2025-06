Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 19

www.bodycote.com

19 June 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 20 December 2024 (the Extended Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 18 June 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 34,650 Highest price paid per share (pence per share):569.5 565.5p Lowest price paid per share (pence per share): 559.0p Volume weighted average price paid per share (pence per share) 561.9674p

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 177,697,769 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,778,644 Ordinary Shares. In addition to the 8,979,759 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme which commenced in March 2024 and concluded in January 2025, the Company has purchased a total of 13,758,403 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: HSBC Bank PLC

Intermediary code: HBEU

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased Transaction price (per share) Time of transaction Transaction reference Venue 78 563.0 08:15:39 SN8BB1KPAF XLON 33 561.5 08:18:11 SN8BB1KQIP XLON 43 561.5 08:18:11 110000CCE CHIX 42 561.5 08:18:11 SN8BB1KQIQ XLON 35 561.5 08:18:11 110000CCF CHIX 29 561.0 08:20:10 SN8BB1KQL9 XLON 31 561.0 08:20:10 SN8BB1KQLA XLON 46 561.0 08:20:10 110000CS1 CHIX 44 561.0 08:20:10 110000CS2 CHIX 16 559.0 08:26:16 110000DXX CHIX 16 559.0 08:26:16 SN8BB1KQXK XLON 17 559.0 08:26:26 110000DY9 CHIX 17 559.0 08:26:26 110000DYB CHIX 17 561.5 08:35:23 SN8BB1KQCD XLON 42 561.5 08:35:23 SN8BB1KQCE XLON 8 561.5 08:35:23 110000FLV CHIX 20 561.5 08:35:23 110000FLW CHIX 72 561.5 08:35:23 SN8BB1KQCF XLON 12 561.0 08:38:15 SN8BB1KRGF XLON 13 561.0 08:38:15 SN8BB1KRHG XLON 74 561.5 08:40:40 SN8BB1KRLJ XLON 74 561.5 08:40:40 SN8BB1KRLK XLON 73 561.5 08:40:40 SN8BB1KRLL XLON 45 561.5 08:40:40 110000GE5 CHIX 31 561.5 08:40:40 SN8BB1KRLM XLON 18 561.5 08:49:53 110000I6F CHIX 22 561.5 08:49:53 110000I6G CHIX 8 561.5 08:49:53 010000C12 BATE 16 561.5 08:49:53 SN8BB1KR0X XLON 4 561.5 08:49:53 010000C12 BATE 11 561.5 08:49:53 SN8BB1KR0Y XLON 15 561.5 08:49:53 010000C14 BATE 16 561.5 08:49:53 061810970004362 AQXE 14 561.5 08:49:53 061810970004363 AQXE 75 561.5 08:49:54 SN8BB1KR0Z XLON 72 561.5 08:49:54 SN8BB1KR00 XLON 75 561.5 08:49:54 SN8BB1KR01 XLON 18 561.0 08:51:29 SN8BB1KR3H XLON 17 561.0 08:51:29 SN8BB1KR3I XLON 21 561.0 08:51:29 110000IGQ CHIX 19 561.0 08:51:29 010000C87 BATE 23 561.0 08:51:29 110000IGR CHIX 19 561.0 08:51:29 010000C88 BATE 14 561.0 08:51:29 061810970004470 AQXE 15 561.0 08:51:29 061810970004471 AQXE 14 561.5 08:51:29 110000IGS CHIX 29 561.5 08:51:29 110000IGS CHIX 23 561.0 08:52:13 SN8BB1KR4X XLON 24 561.0 08:52:13 SN8BB1KR4Y XLON 12 561.0 08:52:13 110000ILA CHIX 17 561.0 08:52:13 010000CB1 BATE 17 561.0 08:52:13 010000CB2 BATE 10 561.0 08:54:03 SN8BB1KR8Z XLON 14 561.0 08:54:03 SN8BB1KR80 XLON 9 561.0 08:54:03 110000IYM CHIX 12 561.0 08:54:03 110000IYN CHIX 8 561.0 08:54:03 061810970004604 AQXE 12 561.0 08:54:03 061810970004605 AQXE 76 561.0 08:54:03 SN8BB1KR81 XLON 75 561.0 08:54:03 SN8BB1KR82 XLON 21 560.5 08:54:10 SN8BB1KR8B XLON 19 560.5 08:54:10 SN8BB1KR8C XLON 19 560.5 08:54:10 110000J0X CHIX 19 560.5 08:54:10 010000CK9 BATE 22 560.5 08:54:10 110000J0Y CHIX 20 560.5 08:54:10 010000CKA BATE 14 560.5 08:54:10 061810970004632 AQXE 15 560.5 08:54:10 061810970004633 AQXE 27 561.0 08:54:10 110000J10 CHIX 28 561.0 08:54:10 110000J10 CHIX 18 561.0 08:54:10 110000J10 CHIX 29 561.0 08:54:10 061810970004634 AQXE 35 561.0 08:54:10 061810970004634 AQXE 14 561.0 08:54:10 061810970004634 AQXE 21 561.0 08:54:10 061810970004637 AQXE 53 561.0 08:54:10 110000J13 CHIX 1 561.0 08:54:10 110000J14 CHIX 26 561.0 08:54:10 110000J14 CHIX 27 561.0 08:54:10 110000J14 CHIX 73 560.5 08:54:12 SN8BB1KR8F XLON 29 560.5 08:54:12 110000J1Y CHIX 73 560.5 08:55:20 SN8BB1KRB3 XLON 73 560.5 08:55:41 SN8BB1KRB6 XLON 77 560.5 08:55:41 SN8BB1KRB7 XLON 76 560.5 08:55:42 SN8BB1KRB8 XLON 72 560.5 08:55:42 SN8BB1KRB9 XLON 77 560.5 08:55:42 SN8BB1KRBA XLON 25 560.5 08:55:42 SN8BB1KRBB XLON 49 560.5 08:55:42 SN8BB1KRBB XLON 7 560.5 08:55:42 SN8BB1KRBD XLON 67 560.5 08:55:42 SN8BB1KRBD XLON 72 560.5 08:55:55 SN8BB1KRCK XLON 78 560.5 08:55:55 SN8BB1KRCL XLON 12 560.5 08:59:25 110000K23 CHIX 47 560.5 08:59:25 110000K23 CHIX 16 560.5 08:59:25 110000K23 CHIX 72 560.5 08:59:25 110000K26 CHIX 9 560.0 09:01:40 SN8BB1KSNP XLON 16 560.0 09:01:40 E0NSjYMtSsOt TRQX 16 560.0 09:01:40 E0NSjYMtSsOv TRQX 9 560.0 09:01:40 SN8BB1KSNQ XLON 17 560.0 09:01:40 010000DJI BATE 20 560.0 09:01:40 110000KIJ CHIX 20 560.0 09:01:40 110000KIK CHIX 17 560.0 09:01:40 010000DJJ BATE 17 560.0 09:01:40 061810970005184 AQXE 16 560.0 09:01:40 061810970005185 AQXE 13 560.0 09:05:05 SN8BB1KSTD XLON 12 560.0 09:05:05 SN8BB1KSTE XLON 18 560.0 09:05:07 E0NSjYMtT34m TRQX 14 560.0 09:05:07 E0NSjYMtT34o TRQX 11 560.0 09:15:35 E0NSjYMtTVj7 TRQX 11 560.0 09:15:35 E0NSjYMtTVj9 TRQX 14 560.0 09:15:35 SN8BB1KSCJ XLON 10 560.0 09:15:35 010000F0S BATE 10 560.0 09:15:35 010000F0T BATE 14 560.0 09:15:35 SN8BB1KSCK XLON 12 560.0 09:15:35 061810970006208 AQXE 12 560.0 09:15:35 061810970006209 AQXE 8 560.0 09:15:35 SN8BB1KSCO XLON 69 560.0 09:15:35 SN8BB1KSCO XLON 16 560.0 09:15:35 SN8BB1KSCQ XLON 72 560.0 09:15:37 010000F10 BATE 73 560.0 09:15:37 010000F11 BATE 78 560.0 09:15:37 SN8BB1KSCR XLON 79 560.0 09:15:37 010000F12 BATE 4 560.0 09:15:37 SN8BB1KSCS XLON 74 560.0 09:15:37 SN8BB1KSCS XLON 18 560.0 09:15:37 010000F13 BATE 75 560.5 09:18:56 061810970006380 AQXE 2 560.5 09:18:56 061810970006381 AQXE 26 561.0 09:20:26 E0NSjYMtTiyp TRQX 47 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLI XLON 29 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLI XLON 57 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLK XLON 16 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLK XLON 78 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLM XLON 76 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLN XLON 73 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLO XLON 79 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLP XLON 77 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLQ XLON 77 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLR XLON 76 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLS XLON 29 561.0 09:21:37 SN8BB1KTLT XLON 22 561.0 09:26:26 SN8BB1KTPO XLON 26 561.0 09:26:26 E0NSjYMtU0i9 TRQX 28 561.0 09:26:26 110000OJA CHIX 27 561.0 09:26:30 SN8BB1KTPP XLON 25 561.0 09:26:30 E0NSjYMtU0q0 TRQX 23 561.0 09:26:30 E0NSjYMtU0q2 TRQX 25 561.0 09:26:30 SN8BB1KTPQ XLON 26 561.0 09:26:30 110000OJK CHIX 24 561.0 09:26:30 110000OJL CHIX 17 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVM XLON 15 560.5 09:30:22 E0NSjYMtUCBY TRQX 17 560.5 09:30:22 E0NSjYMtUCBa TRQX 9 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVP XLON 16 560.5 09:30:22 110000P6D CHIX 15 560.5 09:30:22 010000GNJ BATE 17 560.5 09:30:22 110000P6E CHIX 21 560.5 09:30:22 010000GNK BATE 13 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVQ XLON 16 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVR XLON 74 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVS XLON 77 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVT XLON 73 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVU XLON 78 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVV XLON 77 560.5 09:30:22 SN8BB1KTVW XLON 13 560.0 09:30:27 SN8BB1KTV5 XLON 12 560.0 09:30:27 SN8BB1KTV7 XLON 19 560.0 09:30:27 110000P6R CHIX 15 560.0 09:30:27 010000GOB BATE 15 560.0 09:30:27 E0NSjYMtUCPq TRQX 16 560.0 09:30:27 110000P6S CHIX 15 560.0 09:30:27 010000GOC BATE 16 560.0 09:30:27 E0NSjYMtUCPs TRQX 3 560.0 09:30:27 010000GOC BATE 11 560.0 09:30:27 061810970007219 AQXE 8 560.0 09:30:28 061810970007220 AQXE 1 560.0 09:30:28 061810970007220 AQXE 3 560.0 09:30:28 061810970007220 AQXE 27 560.0 09:38:56 110000QG9 CHIX 37 560.0 09:38:56 110000QG9 CHIX 13 560.0 09:38:56 110000QG9 CHIX 76 560.0 09:38:56 110000QGC CHIX 76 560.0 09:38:56 110000QGD CHIX 60 560.0 09:38:56 110000QGE CHIX 22 560.0 09:40:41 E0NSjYMtUemL TRQX 13 560.0 09:40:41 SN8BB1KT6B XLON 20 560.0 09:40:41 E0NSjYMtUemN TRQX 13 560.0 09:40:41 SN8BB1KT6C XLON 12 561.5 09:43:03 SN8BB1KTCA XLON 12 561.5 09:43:03 SN8BB1KTCB XLON 15 562.0 09:48:46 110000S0T CHIX 14 562.0 09:48:46 110000S0U CHIX 12 562.0 09:48:46 E0NSjYMtUypK TRQX 13 562.0 09:48:46 E0NSjYMtUypM TRQX 27 562.5 09:48:46 E0NSjYMtUypv TRQX 27 562.5 09:48:46 E0NSjYMtUypv TRQX 21 562.5 09:48:46 E0NSjYMtUypv TRQX 13 561.5 09:50:03 SN8BB1KUKJ XLON 13 561.5 09:50:03 SN8BB1KUKK XLON 19 561.5 09:50:03 E0NSjYMtV1mv TRQX 20 561.5 09:50:03 E0NSjYMtV1mx TRQX 15 561.5 09:57:38 SN8BB1KUSV XLON 9 561.5 09:57:38 E0NSjYMtVJa0 TRQX 9 561.5 09:57:38 E0NSjYMtVJa2 TRQX 15 561.5 09:57:38 SN8BB1KUSW XLON 9 561.5 09:57:38 110000TB0 CHIX 9 561.5 09:57:38 010000JOP BATE 9 561.5 09:57:38 110000TB1 CHIX 9 561.5 09:57:38 010000JOQ BATE 75 561.5 09:57:38 SN8BB1KUSY XLON 11 561.5 09:57:38 SN8BB1KUSZ XLON 62 561.5 09:57:38 SN8BB1KUSZ XLON 38 561.5 09:57:38 SN8BB1KUS1 XLON 34 561.5 09:57:38 SN8BB1KUS1 XLON 13 561.5 10:00:15 SN8BB1KU0H XLON 13 561.5 10:00:15 SN8BB1KU0I XLON 15 561.5 10:00:15 010000K44 BATE 15 561.5 10:00:15 010000K45 BATE 16 562.0 10:09:38 110000VB2 CHIX 11 562.0 10:09:38 SN8BB1KVOD XLON 15 562.0 10:09:38 E0NSjYMtVouW TRQX 18 562.0 10:09:38 E0NSjYMtVouY TRQX 11 562.0 10:09:38 SN8BB1KVOE XLON 1 562.0 10:09:38 110000VB2 CHIX 15 562.0 10:09:38 110000VB4 CHIX 72 562.0 10:09:41 SN8BB1KVPJ XLON 22 562.0 10:14:38 SN8BB1KVWA XLON 18 562.0 10:14:38 SN8BB1KVWB XLON 14 562.0 10:14:38 E0NSjYMtW1ns TRQX 15 562.0 10:14:38 E0NSjYMtW1nu TRQX 15 562.0 10:14:38 110000VXV CHIX 27 562.0 10:14:38 010000LLS BATE 19 562.0 10:14:38 110000VXW CHIX 23 562.0 10:14:38 010000LLT BATE 74 562.0 10:14:38 SN8BB1KVWD XLON 11 561.5 10:18:22 110000WK8 CHIX 58 562.0 10:19:13 SN8BB1KV27 XLON 17 562.0 10:19:13 SN8BB1KV27 XLON 34 562.0 10:19:13 010000M9B BATE 72 562.0 10:19:21 SN8BB1KV2D XLON 72 562.0 10:19:21 SN8BB1KV2E XLON 74 562.0 10:19:21 SN8BB1KV2F XLON 72 562.0 10:22:03 SN8BB1KV66 XLON 61 562.0 10:22:03 SN8BB1KV67 XLON 17 562.0 10:22:03 SN8BB1KV67 XLON 77 562.0 10:22:03 SN8BB1KV69 XLON 17 562.0 10:22:03 SN8BB1KV6A XLON 56 562.0 10:22:03 SN8BB1KV6A XLON 62 562.0 10:22:03 SN8BB1KV6C XLON 9 562.0 10:22:03 SN8BB1KV6C XLON 68 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8L XLON 8 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8L XLON 75 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8N XLON 3 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8O XLON 74 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8O XLON 18 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8Q XLON 54 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8Q XLON 9 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8S XLON 59 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8S XLON 5 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8S XLON 75 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8V XLON 71 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8W XLON 76 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8X XLON 77 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8Y XLON 71 562.0 10:23:02 SN8BB1KV8Z XLON 70 562.0 10:23:02 SN8BB1KV80 XLON 5 562.0 10:23:02 SN8BB1KV80 XLON 54 562.0 10:23:02 SN8BB1KV82 XLON 21 562.0 10:23:02 SN8BB1KV82 XLON 58 562.0 10:23:03 SN8BB1KV85 XLON 16 562.0 10:23:03 SN8BB1KV85 XLON 33 562.0 10:23:03 110000X6W CHIX 30 562.0 10:23:03 110000X6W CHIX 9 562.0 10:23:03 SN8BB1KV87 XLON 24 561.5 10:23:08 E0NSjYMtWLSZ TRQX 11 561.5 10:23:08 E0NSjYMtWLSb TRQX 10 561.5 10:23:12 110000WK8 CHIX 12 561.5 10:23:12 010000MLC BATE 16 561.5 10:23:12 SN8BB1KV8B XLON 24 561.5 10:23:12 110000X7Y CHIX 12 561.5 10:23:12 010000MLD BATE 15 561.5 10:23:12 SN8BB1KV8C XLON 9 561.5 10:23:12 E0NSjYMtWLSb TRQX 1 561.5 10:23:18 110000X95 CHIX 11 561.5 10:25:21 SN8BB1KVAE XLON 41 561.5 10:25:21 SN8BB1KVAF XLON 22 561.5 10:25:21 E0NSjYMtWQI1 TRQX 18 561.5 10:25:21 110000XIL CHIX 20 561.5 10:25:21 010000MSP BATE 26 561.5 10:25:21 110000XIM CHIX 22 561.5 10:25:21 010000MSQ BATE 13 561.5 10:25:21 E0NSjYMtWQI3 TRQX 11 561.5 10:25:21 E0NSjYMtWQI3 TRQX 74 561.5 10:33:17 SN8BB1KWJF XLON 61 561.5 10:33:18 SN8BB1KWKS XLON 15 561.5 10:33:18 SN8BB1KWKS XLON 6 561.5 10:33:18 E0NSjYMtWi8j TRQX 27 561.5 10:33:18 110000YQJ CHIX 72 561.5 10:38:09 SN8BB1KWOX XLON 73 561.5 10:38:09 SN8BB1KWOY XLON 74 561.5 10:38:09 SN8BB1KWOZ XLON 72 561.5 10:38:09 SN8BB1KWO0 XLON 72 561.5 10:38:10 SN8BB1KWO1 XLON 37 561.5 10:38:10 SN8BB1KWO2 XLON 37 561.5 10:38:10 SN8BB1KWO2 XLON 26 561.5 10:38:10 SN8BB1KWO4 XLON 50 561.5 10:38:10 SN8BB1KWO4 XLON 11 561.5 10:38:10 SN8BB1KWO6 XLON 26 561.5 10:38:10 SN8BB1KWO6 XLON 7 561.5 10:38:10 010000O36 BATE 28 561.5 10:38:10 110000ZC9 CHIX 11 561.0 10:38:11 SN8BB1KWPH XLON 16 561.0 10:38:11 SN8BB1KWPI XLON 11 561.0 10:42:12 110000ZRH CHIX 7 561.0 10:45:21 110000ZRH CHIX 17 561.0 10:45:21 010000OP8 BATE 16 561.0 10:45:21 E0NSjYMtX8DF TRQX 26 561.0 10:45:21 11000105A CHIX 24 561.0 10:45:21 010000OP9 BATE 22 561.0 10:45:21 E0NSjYMtX8DH TRQX 13 561.0 10:45:21 SN8BB1KWXJ XLON 19 561.0 10:45:21 SN8BB1KWXK XLON 71 561.5 10:52:03 SN8BB1KWC5 XLON 29 561.5 10:52:03 SN8BB1KWC6 XLON 6 561.5 11:02:19 11000136X CHIX 12 561.5 11:03:47 SN8BB1KXOA XLON 13 561.5 11:03:47 SN8BB1KXOB XLON 20 561.5 11:03:47 E0NSjYMtXrlo TRQX 20 561.5 11:03:47 010000R2I BATE 23 561.5 11:03:47 010000R2J BATE 6 561.5 11:03:47 E0NSjYMtXrlq TRQX 16 561.5 11:03:47 11000136X CHIX 20 561.5 11:03:47 1100013HZ CHIX 14 561.5 11:03:47 SN8BB1KXOC XLON 54 561.5 11:03:47 SN8BB1KXOD XLON 18 561.5 11:03:47 SN8BB1KXOD XLON 64 561.5 11:03:47 SN8BB1KXOF XLON 8 561.5 11:03:47 SN8BB1KXOF XLON 52 561.5 11:03:47 SN8BB1KXPH XLON 74 561.5 11:03:51 SN8BB1KXPL XLON 71 561.5 11:03:51 SN8BB1KXPM XLON 13 561.5 11:03:51 SN8BB1KXPN XLON 16 562.0 11:20:06 E0NSjYMtYU4v TRQX 16 562.0 11:20:06 SN8BB1KXBT XLON 16 562.0 11:20:06 E0NSjYMtYU4x TRQX 16 562.0 11:20:06 SN8BB1KXBU XLON 18 562.0 11:20:06 1100016HB CHIX 26 562.0 11:20:06 010000SZC BATE 18 562.0 11:20:06 1100016HC CHIX 23 562.0 11:20:06 010000SZD BATE 72 562.0 11:20:06 SN8BB1KXBX XLON 11 562.0 11:20:06 1100016HH CHIX 68 562.0 11:21:58 SN8BB1KXF2 XLON 5 562.0 11:21:58 SN8BB1KXF2 XLON 56 562.0 11:21:58 SN8BB1KXF4 XLON 20 562.0 11:21:58 SN8BB1KXF4 XLON 68 562.0 11:22:12 SN8BB1KYGV XLON 21 561.5 11:22:54 E0NSjYMtYeT6 TRQX 20 561.5 11:22:54 E0NSjYMtYeT8 TRQX 20 561.5 11:22:54 1100017B2 CHIX 24 561.5 11:22:54 010000TH4 BATE 20 561.5 11:22:54 1100017B3 CHIX 23 561.5 11:22:54 010000TH5 BATE 12 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH0 XLON 13 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH1 XLON 75 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH2 XLON 76 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH3 XLON 72 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH4 XLON 77 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH5 XLON 63 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH6 XLON 13 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH6 XLON 59 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH8 XLON 16 561.5 11:22:54 SN8BB1KYH9 XLON 52 561.5 11:22:54 SN8BB1KYHA XLON 25 561.5 11:22:54 1100017BB CHIX 18 561.0 11:23:00 SN8BB1KYHF XLON 19 561.0 11:23:00 SN8BB1KYIG XLON 17 561.0 11:23:00 E0NSjYMtYfJy TRQX 18 561.0 11:23:00 E0NSjYMtYfK0 TRQX 9 561.0 11:23:14 1100017HK CHIX 12 561.0 11:23:14 1100017HL CHIX 9 561.0 11:23:14 E0NSjYMtYgzI TRQX 9 561.0 11:23:14 010000TLC BATE 13 561.0 11:23:14 SN8BB1KYJH XLON 10 561.0 11:23:14 010000TLD BATE 9 561.0 11:23:14 E0NSjYMtYgzK TRQX 9 561.0 11:23:14 SN8BB1KYJI XLON 15 561.0 11:28:11 SN8BB1KYPO XLON 15 561.0 11:28:11 SN8BB1KYPP XLON 22 561.0 11:28:11 E0NSjYMtYwAo TRQX 15 561.0 11:28:11 010000U8A BATE 19 561.0 11:28:11 1100018IX CHIX 20 561.0 11:28:11 1100018IY CHIX 20 561.0 11:28:11 010000U8B BATE 23 561.0 11:28:11 E0NSjYMtYwAq TRQX 15 561.0 11:32:55 SN8BB1KYY7 XLON 15 561.0 11:32:55 SN8BB1KYY8 XLON 19 561.0 11:32:55 E0NSjYMtZ8XN TRQX 15 561.0 11:32:55 010000URP BATE 16 561.0 11:32:55 1100019CI CHIX 16 561.0 11:32:55 1100019CJ CHIX 19 561.0 11:32:55 010000URQ BATE 15 561.0 11:32:55 E0NSjYMtZ8XP TRQX 8 561.0 11:32:55 061810970016142 AQXE 9 561.0 11:32:55 061810970016143 AQXE 77 561.0 11:33:00 SN8BB1KYYA XLON 30 561.0 11:33:00 SN8BB1KYYB XLON 45 561.0 11:33:00 SN8BB1KYYB XLON 14 560.5 11:35:19 SN8BB1KY29 XLON 16 560.5 11:35:19 E0NSjYMtZEwH TRQX 16 560.5 11:35:19 E0NSjYMtZEwJ TRQX 13 560.5 11:35:19 SN8BB1KY2A XLON 19 560.5 11:35:19 010000V1V BATE 17 560.5 11:35:19 1100019T2 CHIX 18 560.5 11:35:19 1100019T3 CHIX 15 560.5 11:35:19 010000V1W BATE 11 560.5 11:35:19 061810970016316 AQXE 11 560.5 11:35:19 061810970016317 AQXE 78 560.5 11:41:02 SN8BB1KYA1 XLON 66 560.5 11:41:02 SN8BB1KYA2 XLON 6 560.5 11:41:02 SN8BB1KYA2 XLON 14 560.0 11:41:09 110001AS1 CHIX 13 560.0 11:41:10 010000VLA BATE 6 560.0 11:41:10 010000VLB BATE 9 560.5 11:43:51 SN8BB1KYFD XLON 14 560.5 11:43:51 SN8BB1KYFE XLON 12 560.5 11:43:51 E0NSjYMtZZS2 TRQX 9 560.5 11:43:51 110001BE9 CHIX 9 560.5 11:43:51 010000VXV BATE 13 560.5 11:43:51 110001BEA CHIX 13 560.5 11:43:51 010000VXW BATE 16 560.5 11:43:51 E0NSjYMtZZS4 TRQX 9 560.5 11:43:51 061810970016942 AQXE 14 560.5 11:43:51 061810970016943 AQXE 10 559.5 11:56:38 SN8BB1KZYY XLON 20 559.5 11:56:38 SN8BB1KZYZ XLON 16 559.5 11:56:38 E0NSjYMta7aJ TRQX 16 559.5 11:56:38 010000XD6 BATE 19 559.5 11:56:38 110001DLJ CHIX 16 559.5 11:56:38 110001DLK CHIX 16 559.5 11:56:38 010000XD7 BATE 16 559.5 11:56:38 E0NSjYMta7aL TRQX 13 559.5 11:56:38 061810970017805 AQXE 9 559.5 11:56:38 061810970017806 AQXE 74 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY0 XLON 13 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY1 XLON 63 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY1 XLON 30 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY3 XLON 41 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY3 XLON 63 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY5 XLON 13 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY5 XLON 72 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY7 XLON 13 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY8 XLON 65 560.0 11:56:38 SN8BB1KZY8 XLON 15 559.5 11:57:04 010000XGY BATE 15 559.5 11:57:04 010000XGZ BATE 15 559.5 11:57:04 110001DSC CHIX 12 559.5 11:57:04 SN8BB1KZ1T XLON 4 559.5 11:57:04 E0NSjYMtaA8L TRQX 17 559.5 11:57:04 110001DSD CHIX 11 559.5 11:57:04 SN8BB1KZ1U XLON 15 559.5 11:57:04 061810970017875 AQXE 15 559.5 11:57:04 061810970017876 AQXE 13 559.5 11:57:05 E0NSjYMtaA8L TRQX 15 559.5 11:57:05 E0NSjYMtaA9N TRQX 15 559.5 12:00:54 SN8BB1KZ8F XLON 18 559.5 12:00:54 SN8BB1KZ9G XLON 15 559.5 12:01:23 SN8BB1KZAM XLON 11 559.5 12:01:23 010000XYA BATE 11 559.5 12:01:23 010000XYB BATE 11 559.5 12:01:23 SN8BB1KZAN XLON 11 559.5 12:01:23 E0NSjYMtaOSN TRQX 12 559.5 12:01:23 110001EJW CHIX 11 559.5 12:01:23 110001EJX CHIX 11 559.5 12:01:23 E0NSjYMtaOSP TRQX 12 559.5 12:01:23 061810970018179 AQXE 12 559.5 12:01:23 061810970018180 AQXE 74 561.0 12:22:11 SN8BB1K0ZE XLON 18 561.0 12:22:42 E0NSjYMtbGn9 TRQX 27 561.0 12:22:42 E0NSjYMtbGnB TRQX 29 561.0 12:22:42 SN8BB1K004 XLON 25 561.0 12:22:42 SN8BB1K005 XLON 26 561.0 12:22:42 110001HSR CHIX 25 561.0 12:22:42 110001HSS CHIX 76 561.5 12:28:13 SN8BB1K06A XLON 76 561.5 12:28:13 SN8BB1K06B XLON 10 561.5 12:28:13 SN8BB1K06C XLON 3 561.5 12:28:13 E0NSjYMtbU1D TRQX 39 561.5 12:28:13 SN8BB1K06E XLON 2 561.5 12:28:13 SN8BB1K06E XLON 33 561.5 12:28:13 E0NSjYMtbU1D TRQX 1 561.5 12:28:13 E0NSjYMtbU28 TRQX 35 561.5 12:28:13 SN8BB1K07H XLON 39 561.5 12:28:13 E0NSjYMtbU28 TRQX 44 561.5 12:32:53 E0NSjYMtbfKc TRQX 33 561.5 12:32:53 SN8BB1K0C2 XLON 41 561.5 12:32:53 E0NSjYMtbfKe TRQX 37 561.5 12:32:53 SN8BB1K0C3 XLON 42 561.5 12:39:13 E0NSjYMtbstr TRQX 43 561.5 12:39:13 E0NSjYMtbstt TRQX 30 561.5 12:39:13 SN8BB1K1HV XLON 31 561.5 12:39:13 SN8BB1K1HW XLON 75 561.5 12:39:13 SN8BB1K1HY XLON 75 561.5 12:39:13 SN8BB1K1HZ XLON 15 561.5 12:39:19 SN8BB1K1H5 XLON 58 561.5 12:39:19 SN8BB1K1H5 XLON 25 561.5 12:39:19 110001KI7 CHIX 10 561.5 12:46:53 110001MOF CHIX 13 561.5 12:47:53 110001MOF CHIX 74 562.0 12:51:24 SN8BB1K21H XLON 3 562.0 12:51:24 SN8BB1K21I XLON 74 562.0 12:51:24 SN8BB1K21I XLON 4 562.0 12:51:24 E0NSjYMtcM2K TRQX 23 562.0 12:58:43 SN8BB1K2AA XLON 50 562.0 12:58:43 SN8BB1K2AA XLON 19 562.0 13:05:57 SN8BB1K3KL XLON 12 562.0 13:05:57 SN8BB1K3KM XLON 19 562.0 13:05:57 E0NSjYMtcvXo TRQX 11 562.0 13:05:57 E0NSjYMtcvXq TRQX 22 562.0 13:05:57 110001PSC CHIX 15 562.0 13:05:57 110001PSD CHIX 16 562.0 13:06:00 061810970022976 AQXE 10 562.0 13:06:00 061810970022977 AQXE 20 562.0 13:17:34 SN8BB1K3WE XLON 25 562.0 13:17:34 E0NSjYMtdNwP TRQX 22 562.0 13:17:34 E0NSjYMtdNwR TRQX 25 562.0 13:17:34 SN8BB1K3WF XLON 18 562.0 13:17:34 110001ROO CHIX 18 562.0 13:17:34 110001ROP CHIX 11 562.0 13:17:34 061810970023944 AQXE 11 562.0 13:17:34 061810970023945 AQXE 21 562.0 13:27:27 SN8BB1K37K XLON 17 562.0 13:27:27 SN8BB1K37L XLON 19 562.0 13:27:27 E0NSjYMtdlSN TRQX 18 562.0 13:27:27 110001TDE CHIX 22 562.0 13:27:27 110001TDF CHIX 19 562.0 13:27:27 E0NSjYMtdlSP TRQX 17 562.0 13:27:27 061810970024737 AQXE 18 562.0 13:27:27 061810970024738 AQXE 72 562.0 13:27:43 SN8BB1K373 XLON 31 562.0 13:27:43 061810970024764 AQXE 16 562.0 13:28:02 110001THG CHIX 19 562.0 13:28:02 110001THH CHIX 15 562.0 13:28:02 E0NSjYMtdmus TRQX 18 562.0 13:28:02 0100017HX BATE 17 562.0 13:28:02 0100017HY BATE 16 562.0 13:28:02 E0NSjYMtdmuu TRQX 16 562.0 13:28:02 061810970024781 AQXE 10 563.0 13:31:05 110001UDQ CHIX 45 563.0 13:32:19 110001UR3 CHIX 16 563.0 13:32:19 110001UR4 CHIX 8 563.0 13:37:10 SN8BB1K4O5 XLON 10 563.0 13:37:10 110001VLG CHIX 10 563.0 13:37:10 110001VLH CHIX 8 563.0 13:37:10 061810970025710 AQXE 74 562.5 13:37:10 SN8BB1K4O9 XLON 72 562.5 13:37:10 SN8BB1K4OA XLON 7 562.5 13:37:10 SN8BB1K4OB XLON 35 563.0 13:37:10 061810970025712 AQXE 74 562.5 13:37:10 SN8BB1K4PK XLON 9 562.5 13:37:10 SN8BB1K4PL XLON 68 562.5 13:42:11 SN8BB1K4XB XLON 6 562.5 13:42:11 SN8BB1K4XB XLON 12 562.0 13:43:03 0100019KC BATE 11 562.0 13:44:02 0100019OS BATE 9 562.0 13:44:02 110001WRU CHIX 24 562.0 13:44:02 E0NSjYMteSMV TRQX 21 562.0 13:44:02 SN8BB1K40B XLON 17 562.0 13:44:02 110001WRV CHIX 9 562.0 13:44:02 E0NSjYMteSMX TRQX 14 562.0 13:44:02 SN8BB1K40E XLON 20 562.0 13:44:02 061810970026310 AQXE 13 562.0 13:44:02 061810970026311 AQXE 18 562.0 13:45:07 E0NSjYMteUxD TRQX 73 562.0 13:47:37 110001XG9 CHIX 73 562.0 13:47:37 110001XGA CHIX 72 562.0 13:47:37 110001XGB CHIX 74 562.0 13:47:37 110001XGC CHIX 38 562.0 13:47:37 110001XGD CHIX 16 561.5 13:49:02 110001XNH CHIX 19 561.5 13:49:02 SN8BB1K48O XLON 19 561.5 13:49:02 110001XNI CHIX 16 561.5 13:49:02 SN8BB1K48P XLON 11 561.5 13:49:02 010001ABA BATE 15 561.5 13:49:02 E0NSjYMteeDy TRQX 13 561.5 13:49:02 010001ABB BATE 9 561.5 13:49:02 E0NSjYMteeE0 TRQX 7 561.5 13:49:02 E0NSjYMteeE0 TRQX 11 561.5 13:49:02 061810970026726 AQXE 12 561.5 13:49:02 061810970026727 AQXE 75 561.5 13:49:02 SN8BB1K48Q XLON 76 561.5 13:49:02 SN8BB1K48R XLON 71 561.5 13:49:02 SN8BB1K48S XLON 73 561.5 13:49:02 SN8BB1K48T XLON 8 561.5 13:49:02 SN8BB1K48U XLON 41 561.5 13:49:02 110001XNJ CHIX 71 562.0 13:51:25 SN8BB1K4B5 XLON 25 562.0 13:51:25 SN8BB1K4B6 XLON 17 561.5 13:56:40 010001B4U BATE 10 561.5 13:56:40 010001B4V BATE 71 562.0 13:56:40 SN8BB1K5GA XLON 75 562.0 13:56:40 SN8BB1K5GB XLON 3 562.0 13:56:40 SN8BB1K5GC XLON 71 562.0 13:56:40 SN8BB1K5GC XLON 15 562.0 13:56:40 SN8BB1K5GE XLON 57 562.0 13:56:40 SN8BB1K5GE XLON 29 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HG XLON 42 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HG XLON 78 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HI XLON 71 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HJ XLON 74 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HK XLON 73 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HL XLON 5 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HL XLON 66 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HN XLON 5 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HN XLON 72 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HP XLON 9 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HQ XLON 63 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HQ XLON 70 562.0 13:56:40 SN8BB1K5HS XLON 7 562.0 13:56:41 SN8BB1K5HS XLON 74 562.0 13:56:41 SN8BB1K5HV XLON 30 562.0 13:56:41 SN8BB1K5HW XLON 46 562.0 13:56:41 SN8BB1K5HW XLON 74 562.0 13:56:41 SN8BB1K5HY XLON 30 562.0 13:56:41 SN8BB1K5HZ XLON 46 562.0 13:56:41 SN8BB1K5HZ XLON 76 562.0 13:56:42 SN8BB1K5H1 XLON 20 562.0 13:56:43 SN8BB1K5H2 XLON 54 562.0 13:56:43 SN8BB1K5H2 XLON 74 562.0 13:56:43 SN8BB1K5H4 XLON 7 561.5 13:56:50 E0NSjYMteyBQ TRQX 62 562.0 13:57:03 SN8BB1K5HF XLON 9 562.0 13:57:03 SN8BB1K5HF XLON 56 562.0 13:57:03 SN8BB1K5IH XLON 13 561.5 13:58:02 010001BB7 BATE 14 561.5 13:58:02 061810970027529 AQXE 16 561.5 13:58:02 061810970027530 AQXE 35 562.0 13:58:12 SN8BB1K5LN XLON 40 562.0 13:58:12 SN8BB1K5LN XLON 24 562.0 13:58:12 SN8BB1K5LP XLON 50 562.0 13:58:12 SN8BB1K5LP XLON 10 562.0 13:58:12 SN8BB1K5LR XLON 66 562.0 13:58:12 SN8BB1K5LS XLON 7 562.0 13:58:17 SN8BB1K5LT XLON 69 562.0 13:58:17 SN8BB1K5LT XLON 2 562.0 13:58:17 SN8BB1K5LV XLON 69 562.0 13:58:17 SN8BB1K5LW XLON 5 562.0 13:58:17 SN8BB1K5LX XLON 71 562.0 13:58:17 SN8BB1K5LX XLON 3 562.0 13:58:17 SN8BB1K5LZ XLON 68 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L1 XLON 4 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L1 XLON 75 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L3 XLON 54 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L4 XLON 19 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L4 XLON 42 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L6 XLON 36 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L6 XLON 31 562.0 13:58:23 SN8BB1K5L8 XLON 73 562.0 13:58:28 SN8BB1K5LA XLON 71 562.0 13:58:28 SN8BB1K5LB XLON 71 562.0 13:58:28 SN8BB1K5LC XLON 76 562.0 13:58:28 SN8BB1K5LD XLON 76 562.0 13:58:28 SN8BB1K5LE XLON 73 562.0 13:58:28 SN8BB1K5LF XLON 72 562.0 13:58:28 SN8BB1K5MG XLON 67 562.0 13:58:29 SN8BB1K5MH XLON 7 562.0 13:58:29 SN8BB1K5MH XLON 12 561.5 13:58:48 110001Z4H CHIX 12 561.5 13:58:48 110001Z4I CHIX 9 561.5 13:58:48 010001BE8 BATE 9 561.5 13:58:48 010001BE9 BATE 15 561.5 13:58:48 061810970027583 AQXE 5 561.5 13:58:48 061810970027584 AQXE 8 561.5 13:58:48 061810970027584 AQXE 15 561.0 13:59:02 110001Z6W CHIX 6 561.0 13:59:02 110001Z6X CHIX 9 561.0 13:59:02 110001Z6X CHIX 19 561.0 13:59:02 E0NSjYMtf4Xz TRQX 15 561.0 13:59:02 010001BFK BATE 10 561.0 13:59:02 SN8BB1K5M8 XLON 15 561.0 13:59:02 010001BFL BATE 15 561.0 13:59:02 E0NSjYMtf4Y1 TRQX 10 561.0 13:59:02 SN8BB1K5M9 XLON 15 561.0 13:59:02 061810970027617 AQXE 19 561.0 13:59:02 061810970027618 AQXE 25 561.5 13:59:02 010001BFN BATE 30 561.5 13:59:02 010001BFN BATE 20 561.5 13:59:02 010001BFN BATE 34 561.5 13:59:02 110001Z6Z CHIX 33 561.5 13:59:02 110001Z6Z CHIX 5 561.5 13:59:02 110001Z6Z CHIX 63 561.5 13:59:02 010001BFQ BATE 11 561.5 13:59:02 010001BFQ BATE 47 561.5 13:59:02 110001Z72 CHIX 27 561.5 13:59:02 110001Z72 CHIX 30 561.5 13:59:02 E0NSjYMtf4Zj TRQX 30 561.5 13:59:02 E0NSjYMtf4Zj TRQX 11 561.5 13:59:02 E0NSjYMtf4Zj TRQX 17 561.5 13:59:02 010001BFS BATE 25 561.5 13:59:02 010001BFS BATE 6 561.5 13:59:02 110001Z74 CHIX 27 561.5 13:59:02 110001Z74 CHIX 2 561.5 13:59:02 E0NSjYMtf4aL TRQX 6 561.5 13:59:02 110001Z76 CHIX 35 561.5 13:59:07 110001Z8D CHIX 35 561.5 13:59:07 110001Z8D CHIX 29 561.5 13:59:07 E0NSjYMtf4v3 TRQX 30 561.5 13:59:07 E0NSjYMtf4v3 TRQX 25 561.5 13:59:07 010001BGH BATE 28 561.5 13:59:07 010001BGH BATE 2 561.5 13:59:07 061810970027629 AQXE 15 561.5 14:00:08 010001BLX BATE 18 561.5 14:21:23 1100023S9 CHIX 22 561.5 14:21:23 1100023SA CHIX 13 561.5 14:21:23 SN8BB1K7GI XLON 12 561.5 14:21:23 E0NSjYMtg2Qi TRQX 15 561.5 14:21:23 E0NSjYMtg2Qk TRQX 14 561.5 14:21:23 SN8BB1K7GJ XLON 11 561.5 14:23:07 010001F7I BATE 15 561.5 14:23:07 010001F7J BATE 8 561.5 14:23:07 E0NSjYMtg7VB TRQX 10 561.5 14:23:07 11000247M CHIX 9 561.5 14:23:07 SN8BB1K7L9 XLON 11 561.0 14:26:02 1100024ZP CHIX 12 561.0 14:26:02 1100024ZQ CHIX 12 561.0 14:26:02 SN8BB1K7RX XLON 13 561.0 14:26:02 SN8BB1K7RY XLON 26 561.0 14:26:02 061810970030250 AQXE 13 561.0 14:26:02 061810970030251 AQXE 11 561.0 14:30:06 1100026FS CHIX 12 561.0 14:30:07 1100026FT CHIX 9 561.0 14:30:07 010001GSW BATE 9 561.0 14:30:07 SN8BB1K75D XLON 8 561.0 14:30:07 E0NSjYMtgVKH TRQX 8 561.0 14:30:07 010001GSX BATE 9 561.0 14:30:07 SN8BB1K75E XLON 14 560.0 14:30:07 SN8BB1K76J XLON 17 560.5 14:30:07 SN8BB1K76Q XLON 14 560.5 14:30:07 E0NSjYMtgVYY TRQX 14 560.5 14:30:07 1100026H8 CHIX 14 560.5 14:30:07 010001GTU BATE 14 560.5 14:30:07 061810970030753 AQXE 35 561.0 14:30:07 061810970030761 AQXE 32 561.0 14:30:07 061810970030761 AQXE 30 561.0 14:30:07 1100026H9 CHIX 33 561.0 14:30:07 1100026H9 CHIX 38 561.0 14:30:08 061810970030775 AQXE 33 561.0 14:30:08 061810970030775 AQXE 9 560.5 14:30:08 SN8BB1K769 XLON 11 560.5 14:30:08 SN8BB1K76A XLON 14 560.5 14:30:08 061810970030785 AQXE 18 560.5 14:30:08 061810970030786 AQXE 12 560.5 14:31:26 010001HK6 BATE 11 560.5 14:31:26 010001HK7 BATE 14 560.5 14:31:26 SN8BB1K7FR XLON 8 560.5 14:31:26 E0NSjYMtggLn TRQX 14 560.5 14:31:26 SN8BB1K7FS XLON 13 560.5 14:31:26 061810970030992 AQXE 12 560.5 14:31:26 061810970030993 AQXE 74 561.0 14:31:26 1100027IW CHIX 71 561.0 14:31:26 1100027IX CHIX 29 561.0 14:31:26 010001HKC BATE 33 561.0 14:31:26 010001HKC BATE 2 561.0 14:31:26 1100027IY CHIX 8 561.0 14:31:29 1100027KI CHIX 41 561.0 14:31:29 1100027KK CHIX 25 561.0 14:31:48 1100027T0 CHIX 2 561.0 14:31:48 1100027T2 CHIX 48 561.0 14:31:48 SN8BB1K8GM XLON 78 561.0 14:31:48 SN8BB1K8GN XLON 35 561.0 14:31:48 SN8BB1K8GO XLON 77 561.5 14:32:16 SN8BB1K8J4 XLON 40 561.5 14:32:16 SN8BB1K8J4 XLON 1 561.5 14:32:16 SN8BB1K8J6 XLON 66 561.5 14:32:16 SN8BB1K8J6 XLON 43 561.5 14:32:16 SN8BB1K8J6 XLON 26 561.5 14:32:16 SN8BB1K8J9 XLON 86 561.5 14:32:16 SN8BB1K8J9 XLON 12 561.0 14:32:16 010001I1F BATE 13 561.0 14:32:16 010001I1G BATE 68 561.5 14:32:17 SN8BB1K8JB XLON 47 561.5 14:32:17 SN8BB1K8JB XLON 19 561.5 14:32:17 SN8BB1K8JD XLON 86 561.5 14:32:17 SN8BB1K8JD XLON 10 561.5 14:32:17 SN8BB1K8JD XLON 65 561.5 14:35:41 SN8BB1K80M XLON 64 561.5 14:35:41 SN8BB1K80N XLON 56 562.0 14:38:48 010001KA7 BATE 63 562.0 14:39:33 SN8BB1K9ME XLON 55 562.0 14:39:33 SN8BB1K9MF XLON 75 562.0 14:39:33 010001KHF BATE 48 562.0 14:39:33 110002BXG CHIX 39 562.0 14:39:33 110002BXH CHIX 46 562.0 14:39:33 010001KHG BATE 16 561.5 14:40:02 110002C4E CHIX 17 561.5 14:40:02 110002C4F CHIX 19 561.5 14:40:02 010001KM7 BATE 12 561.5 14:40:02 SN8BB1K9OV XLON 25 561.5 14:40:02 E0NSjYMthPwG TRQX 18 561.5 14:40:02 010001KM8 BATE 15 561.5 14:40:02 E0NSjYMthPwI TRQX 4 561.5 14:40:02 SN8BB1K9OV XLON 23 561.5 14:40:02 SN8BB1K9OX XLON 7 562.0 14:40:02 010001KM9 BATE 35 562.0 14:40:02 110002C4G CHIX 25 562.0 14:40:02 010001KM9 BATE 15 562.0 14:40:02 010001KM9 BATE 74 562.0 14:40:02 110002C4H CHIX 38 561.5 14:41:03 110002CI7 CHIX 37 561.5 14:41:03 110002CI8 CHIX 14 561.5 14:42:02 E0NSjYMthaFu TRQX 31 561.5 14:42:02 SN8BB1K9TO XLON 5 561.5 14:42:02 E0NSjYMthaFw TRQX 31 561.5 14:42:02 SN8BB1K9TP XLON 15 561.5 14:42:02 110002CYC CHIX 17 561.5 14:42:02 010001L89 BATE 15 561.5 14:42:02 110002CYD CHIX 17 561.5 14:42:02 010001L8A BATE 9 561.5 14:42:02 E0NSjYMthaFw TRQX 14 561.0 14:43:03 010001LIS BATE 14 561.0 14:43:03 010001LIT BATE 68 561.5 14:43:03 SN8BB1K9VL XLON 9 561.5 14:43:03 SN8BB1K9VL XLON 55 561.5 14:43:03 SN8BB1K9VN XLON 21 561.5 14:43:03 SN8BB1K9VN XLON 65 561.5 14:43:03 SN8BB1K9VP XLON 13 561.5 14:43:03 SN8BB1K9VP XLON 34 561.5 14:43:03 061810970032841 AQXE 70 561.5 14:43:13 SN8BB1K9VB XLON 4 561.5 14:43:13 SN8BB1K9VB XLON 72 561.5 14:43:13 SN8BB1K9VD XLON 57 561.5 14:43:13 SN8BB1K9VE XLON 17 561.5 14:43:13 SN8BB1K9VE XLON 33 561.5 14:43:13 061810970032870 AQXE 38 561.5 14:43:13 061810970032870 AQXE 54 561.5 14:43:23 SN8BB1K9WO XLON 17 561.5 14:43:23 SN8BB1K9WO XLON 57 561.5 14:43:23 SN8BB1K9WQ XLON 20 561.5 14:43:23 SN8BB1K9WQ XLON 72 561.5 14:43:23 SN8BB1K9WS XLON 41 561.5 14:43:23 SN8BB1K9WT XLON 32 561.5 14:43:23 SN8BB1K9WT XLON 35 561.5 14:43:24 SN8BB1K9WV XLON 38 561.5 14:43:24 SN8BB1K9WV XLON 18 561.5 14:43:24 110002DF6 CHIX 35 561.5 14:43:24 110002DF6 CHIX 19 561.5 14:43:24 110002DF6 CHIX 36 561.5 14:43:28 SN8BB1K9W6 XLON 36 561.5 14:43:28 SN8BB1K9W6 XLON 12 561.5 14:43:28 110002DGN CHIX 32 561.5 14:43:28 110002DGN CHIX 1 561.5 14:43:28 061810970032892 AQXE 27 561.5 14:43:28 061810970032892 AQXE 64 561.5 14:43:48 SN8BB1K9X7 XLON 13 561.5 14:43:48 SN8BB1K9X7 XLON 33 561.5 14:43:48 061810970032934 AQXE 39 561.5 14:43:48 061810970032934 AQXE 4 561.5 14:43:48 110002DL6 CHIX 58 561.5 14:43:48 SN8BB1K9X9 XLON 17 561.5 14:43:48 SN8BB1K9X9 XLON 39 561.5 14:43:48 061810970032936 AQXE 34 561.5 14:43:48 061810970032936 AQXE 5 561.5 14:43:48 110002DL7 CHIX 48 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YN XLON 25 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YN XLON 48 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YP XLON 27 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YP XLON 74 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YR XLON 37 561.5 14:43:58 061810970032952 AQXE 36 561.5 14:43:58 061810970032952 AQXE 2 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YS XLON 60 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YT XLON 14 561.5 14:43:58 SN8BB1K9YT XLON 74 561.5 14:44:01 SN8BB1K9YV XLON 4 561.5 14:44:01 SN8BB1K9YV XLON 37 561.5 14:44:01 061810970032958 AQXE 37 561.5 14:44:01 061810970032958 AQXE 1 561.5 14:44:01 110002DMZ CHIX 58 561.5 14:44:12 SN8BB1K9ZP XLON 13 561.5 14:44:12 SN8BB1K9ZP XLON 53 561.5 14:44:12 SN8BB1K9ZR XLON 19 561.5 14:44:12 SN8BB1K9ZR XLON 71 561.5 14:44:12 SN8BB1K9ZT XLON 43 561.5 14:44:12 SN8BB1K9ZU XLON 30 561.5 14:44:13 SN8BB1K9ZU XLON 32 561.5 14:44:13 SN8BB1K9ZW XLON 46 561.5 14:44:13 SN8BB1K9ZW XLON 36 561.5 14:44:13 061810970032995 AQXE 36 561.5 14:44:13 061810970032995 AQXE 2 561.5 14:44:13 E0NSjYMthj1y TRQX 15 561.5 14:47:30 110002EZT CHIX 16 561.5 14:47:30 110002EZU CHIX 19 561.5 14:47:30 E0NSjYMthw2G TRQX 17 561.5 14:47:30 E0NSjYMthw2I TRQX 17 561.5 14:47:30 061810970033474 AQXE 16 561.5 14:47:30 061810970033475 AQXE 11 561.5 14:47:36 SN8BB1K97E XLON 11 561.5 14:47:36 SN8BB1K97F XLON 25 561.5 14:50:56 110002GJM CHIX 24 561.5 14:50:56 110002GJN CHIX 28 561.5 14:50:56 E0NSjYMtiBL8 TRQX 6 561.5 14:50:56 E0NSjYMtiBLA TRQX 15 561.5 14:51:47 110002GTN CHIX 18 561.5 14:51:47 110002GTO CHIX 59 562.0 14:54:30 E0NSjYMtiRuy TRQX 57 562.0 14:54:30 SN8BB1KAXL XLON 57 562.0 14:54:30 E0NSjYMtiRv0 TRQX 55 562.0 14:54:30 SN8BB1KAXM XLON 57 562.0 15:00:58 SN8BB1KBJJ XLON 62 562.0 15:00:58 SN8BB1KBJK XLON 55 562.0 15:00:58 E0NSjYMtivNx TRQX 52 562.0 15:00:58 E0NSjYMtivNz TRQX 13 562.5 15:06:56 SN8BB1KCLW XLON 63 563.0 15:10:28 SN8BB1KCA4 XLON 12 563.0 15:10:28 SN8BB1KCA4 XLON 52 563.0 15:10:28 SN8BB1KCAA XLON 29 562.5 15:10:40 110002QKI CHIX 29 562.5 15:10:40 110002QKJ CHIX 13 562.5 15:10:40 SN8BB1KCLW XLON 71 563.0 15:10:40 SN8BB1KCCD XLON 74 563.0 15:10:40 SN8BB1KCCE XLON 74 563.0 15:10:40 SN8BB1KCCF XLON 69 563.0 15:10:40 SN8BB1KCDG XLON 8 563.0 15:10:40 SN8BB1KCDG XLON 66 563.0 15:10:41 SN8BB1KCDI XLON 12 563.0 15:10:41 SN8BB1KCDI XLON 60 563.0 15:10:51 SN8BB1KCDL XLON 15 563.0 15:10:51 SN8BB1KCDL XLON 49 563.0 15:10:51 SN8BB1KCDN XLON 44 564.0 15:20:08 SN8BB1KFH8 XLON 19 564.0 15:20:08 SN8BB1KFH9 XLON 33 564.5 15:20:18 110002UUI CHIX 35 564.5 15:21:23 110002VB6 CHIX 33 564.5 15:21:23 110002VB6 CHIX 9 564.0 15:22:04 110002VHN CHIX 33 564.5 15:22:04 110002VHT CHIX 39 564.5 15:22:04 110002VHT CHIX 33 564.5 15:22:04 061810970039459 AQXE 35 564.5 15:22:04 061810970039459 AQXE 3 564.5 15:22:04 010001XPV BATE 16 564.5 15:22:04 010001XPV BATE 35 564.5 15:22:04 110002VHV CHIX 44 565.0 15:40:53 E0NSjYMtlyJc TRQX 38 565.0 15:40:53 E0NSjYMtlyJe TRQX 33 565.0 15:41:00 SN8BB1LH1O XLON 29 565.0 15:41:00 SN8BB1LH1P XLON 15 564.5 15:43:34 0100023M9 BATE 16 564.5 15:43:34 0100023MA BATE 13 564.5 15:43:34 1100033VP CHIX 13 564.5 15:43:34 SN8BB1LILV XLON 13 564.5 15:43:34 1100033VQ CHIX 14 564.5 15:43:34 SN8BB1LILW XLON 13 564.5 15:43:34 E0NSjYMtmB2G TRQX 8 564.5 15:43:56 11000340D CHIX 2 564.5 15:43:56 E0NSjYMtmCNz TRQX 9 564.5 15:43:56 0100023PJ BATE 8 564.5 15:43:56 0100023PK BATE 11 564.5 15:43:56 061810970042759 AQXE 11 564.5 15:43:56 061810970042760 AQXE 37 565.0 15:49:09 SN8BB1LIAI XLON 41 565.0 15:49:09 11000364V CHIX 6 565.0 15:49:09 11000364W CHIX 39 565.0 15:49:09 010002576 BATE 35 565.0 15:49:15 E0NSjYMtmXrU TRQX 68 565.0 15:53:00 SN8BB1LJHD XLON 7 565.0 15:53:00 SN8BB1LJHD XLON 72 565.0 15:53:00 SN8BB1LJHF XLON 77 565.0 15:53:00 SN8BB1LJIG XLON 74 565.0 15:53:00 SN8BB1LJIH XLON 43 565.0 15:53:05 SN8BB1LJIO XLON 29 565.0 15:53:05 SN8BB1LJIO XLON 5 565.0 15:53:05 E0NSjYMtmlSv TRQX 10 565.0 15:53:05 1100037DJ CHIX 10 565.0 15:53:05 1100037DJ CHIX 14 564.5 15:54:54 1100037XF CHIX 13 564.5 15:54:54 1100037XG CHIX 12 564.5 16:07:31 110003DFT CHIX 12 564.5 16:07:31 110003DFU CHIX 9 564.5 16:07:31 010002ATO BATE 8 564.5 16:07:31 SN8BB1LKSQ XLON 8 564.5 16:07:31 E0NSjYMtncuv TRQX 9 564.5 16:07:31 010002ATP BATE 8 564.5 16:07:31 E0NSjYMtncux TRQX 8 564.5 16:07:31 SN8BB1LKSR XLON 23 564.5 16:07:31 061810970046497 AQXE 22 564.5 16:07:31 061810970046498 AQXE 11 564.5 16:08:02 E0NSjYMtneiy TRQX 11 564.5 16:08:02 E0NSjYMtnej0 TRQX 10 564.5 16:08:02 110003DLU CHIX 10 564.5 16:08:03 SN8BB1LKUO XLON 10 564.5 16:08:03 SN8BB1LKUP XLON 2 564.5 16:08:10 010002B0H BATE 16 564.5 16:08:10 061810970046587 AQXE 16 564.5 16:08:10 061810970046588 AQXE 9 564.5 16:09:07 SN8BB1LKZ8 XLON 14 564.5 16:09:07 SN8BB1LKZ9 XLON 16 565.0 16:10:11 SN8BB1LK3R XLON 23 565.0 16:10:11 SN8BB1LK3S XLON 34 565.5 16:17:16 E0NSjYMtoAM5 TRQX 66 565.0 16:19:04 E0NSjYMtoGLc TRQX 68 565.0 16:19:04 E0NSjYMtoGLe TRQX 79 565.0 16:19:04 110003IK3 CHIX 81 565.0 16:19:04 110003IK4 CHIX 2945 564 16:25:04 01187626211TRLO1 XLON 300 564 16:25:04 01187626212TRLO1 XLON 1562 564 16:25:04 01187626215TRLO1 XLON 193 564 16:25:04 01187626219TRLO1 XLON