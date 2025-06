Die unsichere politische Lage macht die Anleger nervös - und das zeigt sich am deutschen Aktienmarkt. Vor dem Hintergrund des Zinsentscheids der Fed und eines möglichen militärischen Eingreifens der USA in den Israel-Iran-Konflikt hielten sich die Anleger an den Aktienmärkten am Mittwoch zurück. Der DAX gab zwar nach, konnte sich aber erneut über der charttechnisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...