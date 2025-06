The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2025ISIN NameXS2480050090 DT.BANK MTN 22/26XS2180875077 COSL SIN.CAP 20/25XS2190999834 BK CHINA(HK) 20/25 MTNFR0013428414 RENAULT 19/25 MTNXS2140531950 CHINA CON.BK 20/30 FLRXS2192431380 ITALGAS 20/25 MTNXS2010030752 MFB 20/25DE000HLB13N1 LB.HESS.-THR.NRA 15/25HU0000402748 HUNGARY 14-25 25/BAU3CB0222040 WORLD BK 14/25 MTNFR0012801512 CIE F.FONCIER 15/25 MTNCH0284087589 ST.GALL.KTBK 15-25US02337W1099 AMBU A/S UNSP.ADR/1US4822291013 JYSKE BK. UNS.ADR 1/5 DK1