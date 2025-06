Ford hat die Auslieferung des elektrischen Mustang Mach-E vorerst gestoppt. Der Grund ist ein Softwarefehler, durch den sich die Türen in manchen Fällen nicht richtig öffnen oder schließen lassen. Das Problem hängt mit der 12-Volt-Batterie zusammen und betrifft weltweit über 316.000 Fahrzeuge der Baujahre 2021 bis 2025. Eine Lösung in Form eines Software-Updates soll im dritten Quartal verfügbar sein. Laut einem Schreiben an US-Händler kann der Fehler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...